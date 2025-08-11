فضای مدرسه باید از محیطی خشک به محیطی گرم تبدیل شود

به گزارش ایلنا، رضوان حکیم‌زاده؛ معاون آموزش ابتدایی در دوره استانی توانمندسازی منابع انسانی معاونت آموزش ابتدایی شهرستان‌های استان تهران با بیان اهمیت سرمایه‌گذاری روی مدارس، تجربه جهانی را یادآور شد و گفت: کشورهایی که پس از جنگ‌های ویرانگر، بازسازی خود را از مدرسه آغاز کردند، امروز در صف اول پیشرفت صنعتی و فناوری جهان قرار دارند.

وی اقدامات دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور را در این مسیر شجاعانه و اثرگذار توصیف و تأکید کرد که نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها در آینده‌ای نزدیک، حتی فراتر از عمر دولت‌ها، نمایان خواهد شد.

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به تجربه معلمی خود گفت: هیچ حرفه‌ای همچون معلمی این فرصت را نمی‌دهد که تأثیرات بلندمدت خود را در رشد و بالندگی نسل‌های آینده مشاهده کنیم. معلمان ستون اصلی جامعه‌اند و ارتباط‌شان با دانش‌آموزان محدود به زمان نیست.

وی همچنین ضرورت تغییر در محیط و روش‌های آموزشی را یادآور شد و تصریح کرد: فضای مدرسه باید از محیطی خشک و رسمی به محیطی گرم، پرانرژی و تعاملی تبدیل شود تا دانش‌آموزان حس تعلق و انگیزه واقعی داشته باشند. کلاس‌های درس باید از ساختار سنتی به مدل‌های فعال و مشارکتی تغییر کنند و دیوارهای یادگیری فقط محدود به کلاس درس نباشند بلکه فضاهای متنوع مدرسه و حتی فضای مجازی را شامل شوند.

حکیم‌زاده در بخش دیگری به نسل جدید دانش‌آموزان اشاره کرد که روش‌های یادگیری و مشارکت آنان با نسل‌های گذشته کاملاً متفاوت است و معلمان باید آمادگی لازم برای تغییر روش‌ها و بکارگیری فناوری‌های نوین را داشته باشند.

وی به چالش هوش مصنوعی به عنوان رقیب جدید معلمان پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر معلمان خود را به‌روز نکنند، جایگاه و مرجعیت خود را از دست خواهند داد اما مدرسه فراتر از انتقال اطلاعات صرف، محل تربیت، ایجاد هویت و امید است؛ اموری که هوش مصنوعی قادر به انجام آن نیست.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در ادامه این نشست، درباره چرایی و چگونگی تحول در نظام آموزشی گفتگو شد و دلایل اساسی این تغییرات، از جمله نیاز به پاسخگویی به نسل جدید با سبک‌های متفاوت یادگیری، مطرح شد. همچنین چگونگی اجرای این تحول از طریق برگزاری اجتماعات یادگیری، بهره‌گیری از فضای مجازی و تأکید بر آموزش حضوری با حمایت ویژه علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، تشریح شد.

