در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
راهاندازی ۳۱ پایگاه اورژانس بانوان در کشور/ جذب نیروی زن
رئیس سازمان اورژانس کشور راهاندازی ۳۱ پایگاه اورژانس بانوان در کشور خبر داد.
جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره میانگین زمان رسیدن آمبولانس در حوادث جادهای، توضیح داد: میانگین زمان رسیدن آمبولانس اورژانس به محل حوادث جادهای کشور ۱۴ دقیقه است. وقتی گفته میشود «میانگین»، یعنی میان یک بازهای حد وسط را به عنوان یک استانداردی تعیین شده است.
او افزود: لذا زمان رسیدن آمبولانس در جادهها، بد نیست و خوب هم است. استانداردی که ما تعیین کرده بودیم ۱۵ دقیقه بود اما الان به ۱۴ دقیقه رسیده است.
وی تاکید کرد: باید در نظر داشت که فاصله پایگاههای ما در جادهها ۴۰ کیلومتر است. وقتی حادثهای اتفاق میافتد، اگر آمبولانس از یک پایگاه به مأموریت برود، آمبولانس از پایگاه دیگری باید ۸۰ کیلومتر را طی کند تا برسد. همین موضوع باعث میشود که زمان رسیدن مقداری افزایش پیدا کند.
او ادامه داد: در شهر نیز به همین صورت است، به طور مثال در شهر تهران اگر آمبولانسی از پایگاه نزدیک محل زندگی شما به ماموریت رفته باشد، مجبور میشویم از پایگاه دورتری با وجود شرایط ترافیک، اعزام کنیم. لذا این مسائل باعث میشود که زمان رسیدن آمبولانس کمی تغییر پیدا کند.
تا پایان سال ۵۰۰ تا ۷۰۰ آمبولانس وارد ناوگان میشود
میعادفر با اشاره به اینکه تمام ماموریتها سیستمی ثبت میشوند، گفت: تمام ماموریتهای ما در کل کشور سیستمی ثبت میشوند، یعنی از سیستان و بلوچستان و هرمزگان گرفته تا شمال و شرق، همه در سیستم ثبت میشود و هر اطلاعاتی مشخص است.
وی با اشاره به اقداماتی در راستای گسترش ناوگان آمبولانس کشور، گفت: ما بهشدت دنبال تأمین آمبولانس هستیم. حتما تا پایان سال در صورت تامین ارز، حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه وارد ناوگان میشود. چرا که ریالش را داریم، اگر ارز بهموقع انجام شود، حتماً این اتفاق میافتد.
خرید ۱۵۰۰ دستگاه آمبولانس تا پایان سال آینده
او اضافه کرد: مبلغی هم از زمان کرونا مانده که برای آن مجوز گرفتیم، تقریباً هزار تا هزار و ۱۰۰ دستگاه آمبولانس از آن طریق نیز خریداری میکنیم. به طور کلی پیشبینی ما این است که تا نیمه دوم سال آینده، حدود ۱۵۰۰ دستگاه آمبولانس وارد ناوگان شود.
میعادفر تصریح کرد: همچنین اعتبارات دیگری داریم که در برنامه هفتم مصوب شده، اگر آنها نیز تحقق پیدا کند، ما بهصورت سالانه ۵۰۰ دستگاه آمبولانس را خریداری و وارد ناوگان خواهیم کرد. این تعداد آمبولانس، حداقل ۵۰ درصد ناوگان ما را نوسازی میکند.
او یادآور شد: البته کشور در شرایط خاصی است با توجه به تحریمها و جنگ، لذا تأمین اعتبار و پول کمی سخت است، اما به هر حال، تأمین آمبولانس جزو اولویتهای اولیه وزارت بهداشت است. همه واحدها، از خود آقای وزیر گرفته تا معاونین، درصدد هستند که آمبولانسها را تأمین کنیم تا کمتر خجالت مردم را بکشیم.
راه اندازی ۳۱ پایگاه اورژانس بانوان در کشور
رئیس سازمان اورژانس کشور در خصوص اورژانس بانوان، عنوان کرد: در حال حاضر سی و یکمین پایگاه اورژانس بانوان را در کشور راهاندازی کردهایم. البته پایگاه بانوان شرایط خاص و ویژهای دارد؛ اول اینکه تیمهای ما سهنفره هستند، دو خانم به همراه یک آقا، که بتواند در انتقال بیمار و سایر امور به آنها کمک کند.
او ادامه داد: الان در ۳۱ پایگاه فعال شده و دانشجویان فوریتهای پزشکی که فارغالتحصیل میشوند، وارد تیم فوریتها میشوند. پایگاه بانوان در شهرها قرار دارند و برنامه ما این است که از صبح تا قبل شب، یعنی طی ۱۲ تا ۱۴ ساعت فعالیت داشته باشند.
وی با اشاره به جذب نیرو در اورژانس بانوان گفت: در میان فارغالتحصیلان که دو سال طرح دارند، برای طرح خود وارد کار میشوند. در ۵۵۰۰ نفری که قرار است، جذب شوند تعدادی خانم نیز پیشبینی شده که جذب شوند.