جهانگیر:
رسانه تبدیل به قوهای شده که میتواند عملکرد دیگر قوا را به چالش بکشاند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: زمانی که رسانه تبدیل به قوهای شده که میتواند عملکرد دیگر قوا را به چالش بکشاند، یعنی همگی باید این رکن را به عنوان یکی از ارکان مهم سیاسی و اجتماعی بپذیریم و در کنشگریهای خود به کار گیریم.
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضایی در حاشیه نشست شورای مدیران این معاونت، با دعوت از کارکنان حوزه رسانه و اطلاعرسانی، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و شهدای عرصه رسانه بهویژه شهید صارمی، به اهمیت روزافزون و لزوم ارتباط مستمر با رسانهها و خبرنگاران تاکید کرد.
وی گفت: ساخت و اقناع افکار عمومی توسط رسانهها اتفاق میافتد. رسانه میتواند هم واقعیات را به درستی نمایش دهد و درک دقیقی را برای مردم ایجاد کند و در عین حال این توانایی را دارد که قلب واقعیت کند و حق را باطل و باطل را حق جلوه دهد.
حساسیت کار رسانهها نسبت به گذشته دو چندان شده است و ابعاد تهاجماتی که دنیای استکبار در حوزه رسانهای ایجاد میکند نیز روز به روز بیشتر شده است.
معاون قوه قضاییه گفت: نقش رسانه در ترویج افکار بسیار کلیدی است.
وی با اشاره به اینکه رسانهها را رکن چهارم دموکراسی و حاکمیت میدانند گفت: زمانی که رسانه تبدیل به قوهای شده که میتواند عملکرد دیگر قوا را به چالش بکشاند، یعنی همگی باید این رکن را به عنوان یکی از ارکان مهم سیاسی و اجتماعی بپذیریم و در کنشگریهای خود به کار گیریم. به همین دلایل است که در جنگ ۱۲ روزه در کنار مراکز هستهای و دانشمندان هستهای و مراکز نظامی مرکز صداوسیمای ما را هم مورد حمله قرار داد و ارتباط اینها با هم نشاندهنده مرکز تولید قدرت است و نشان میدهد که مرکز نظامی و هستهای ما و مرکز رسانهای ما به یک اندازه تولید قدرت دارد.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور در ادامه، رسانهای شدن را یکی از ویژگیهای بارز عصر کنونی دانست و گفت هیچ حوزهای وجود ندارد که متاثر از رسانهها نباشد. به این اعتبار کارگزاران، تولیدکنندگان محتوا و خبرنگاران، در این عصر پیامآور تغییرند. نام خبرنگار همواره با پیام و حقیقت گره خورده است و از این بابت رسالت خبرنگاران بسیار بزرگ و مهم است.
ما باید صدای خود را به جهانیان برسانیم چراکه صدای حق است و این صدا میتواند تولید قدرت کند و لذا ما خواستار این قدرت اجتماعی هستیم و باید از کسانی که در این عرصه خدمت میکنند حمایت و تقدیر کنیم. در این عرصه بهویژه از خبرنگاران قضایی و اجتماعی تقدیر ویژه میکنیم و امیدواریم همواره صدای حق و عدالت باشند.
جهانگیر در پایان نشست به مناسبت روز خبرنگار از کارکنان دبیرخانه ارتقای آگاهیهای عمومی و اطلاعرسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تقدیر و تشکر کرد.