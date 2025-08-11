معاونت علمی ریاستجمهوری با ساخت ۲ مدرسه سمپاد از مدارس فناورپایه الگوسازی میکند
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا مهرماه امسال ۲ مدرسه سمپاد در شهریار احداث میکند که با رویکردی فناورانه و سبز طراحی شدهاند. این پروژه با هدف پرورش استعدادهای درخشان و الگوسازی برای ساخت مدارس هوشمند و مبتنی بر فناوری در تجهیزات و ساختمان در کشور اجرا میشود.
به گزارش ایلنا، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری اعلام کرده است که تا مهرماه امسال، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، یک مدرسۀ دخترانۀ و یک مدرسۀ پسرانۀ سمپاد (استعدادهای درخشان در شهرستان شهریار احداث خواهد شد. هر مدرسه در زمینی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع ساخته میشود که بیش از نیمی از آن به فضای ساختمانی اختصاص خواهد یافت. این پروژه با هدف ارتقاء کیفیت آموزش و ساخت یک الگوی عملی برای مدارس سبز و فناورانه توسط معاونت علمی ریاست جمهوری ساخته میشود.
حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور، سهشنبۀ گذشته در نشست خود با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار در توضیح علت ورود معاونت علمی ریاست جمهوری به مدرسهسازی گفت که این مدارس به عنوان یک نمونه جهت الگو گرفتن سایر نهادها در شهریار و براساس وعدۀ معاونت به دولت ساخته میشوند. او انتخاب نوع سمپاد برای ساخت این دو مدرسه را همراستا بودن با مأموریتهای معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان به عنوان زیرمجموعۀ این نهاد دانست و وعده داد که مدارس در دست ساخت برای سال تحصیلی جدید آمادۀ بهرهبرداری شوند.
به گفته افشین، این مدارس به صورت یک الگوی فناورانه در کشور ساخته خواهند شد تا سایر نهادها نیز بتوانند از آنها الگوبرداری کنند و در تجهیز مدارس مذکور از فناوریهایی مانند پنلهای خورشیدی برای تأمین انرژی، آجرهای عایق برای کاهش مصرف انرژی، و مصالح نوین با قابلیت بازیافت استفاده خواهد شد. هدف از این اقدامات، ایجاد محیطی پایدار، ایمن و فناورانه برای آموزش نسل آینده خواهد بود.
مدارس هوشمند؛ تعریف و امکانات موجود در ایران
مدارس هوشمند به فضاهای آموزشی اطلاق میشوند که با بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرآیند یاددهی و یادگیری را بهصورت تعاملی، دیجیتال و هدفمند ارتقاء میدهند. این مدارس از زیرساختهای دیجیتال برای مدیریت آموزشی، ارزیابی، ارتباط با والدین و ارتقاء کیفیت تدریس استفاده میکنند.
در ایران، تجهیزات هوشمندسازی شامل تختههای هوشمند، تبلتهای دانشآموزی، رایانههای کوچک، نرمافزارهای آموزشی، سامانههای مدیریت یادگیری (LMS)، و شبکههای داخلی مدرسه هستند. این ابزارها به معلمان امکان میدهند تا محتوای درسی را بهصورت چندرسانهای ارائه دهند و دانشآموزان نیز با روشهای نوین و جذابتر آموزش ببینند.
ساختمانهای سبز؛ معماری پایدار در خدمت آموزش
ساختمانهای سبز، به عنوان یکی از جلوههای معماری پایدار، رویکردی نوین در طراحی و ساخت فضاهای زیستی هستند که هدف اصلی آنها کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و ارتقاء کیفیت زندگی انسانهاست. این نوع ساختمانها از همان مراحل ابتدایی طراحی تا بهرهبرداری و حتی تخریب، بر اساس اصولی بنا میشوند که مصرف منابع طبیعی را بهینه کرده و ردپای زیستمحیطی سازه را به حداقل میرسانند. در واقع، ساختمان سبز نهتنها یک سازه فیزیکی، بلکه یک فلسفه طراحی است که به تعامل سازنده میان انسان، طبیعت و فناوری میپردازد.
در طراحی ساختمانهای سبز، مجموعهای از معیارهای فنی و زیستمحیطی مدنظر قرار میگیرد. این معیارها شامل استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند پنلهای خورشیدی، بهرهگیری از مصالح ساختمانی قابل بازیافت و کمکربن، طراحی سیستمهای تهویه طبیعی و نورگیری مناسب، و مدیریت هوشمند مصرف آب و انرژی هستند. همچنین، انتخاب محل ساخت با در نظر گرفتن کمترین آسیب به اکوسیستم اطراف، و ایجاد فضای سبز با گیاهان بومی، از دیگر مؤلفههای مهم در این نوع معماری است. کیفیت هوای داخلی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بهطوریکه در ساختمانهای سبز تلاش میشود با استفاده از فیلترهای هوا، تهویه مناسب و حذف مواد شیمیایی مضر، محیطی سالم برای ساکنان فراهم شود.
مزایای ساختمانهای سبز را میتوان در سه سطح زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد. از منظر زیستمحیطی، این ساختمانها با کاهش مصرف انرژی و منابع طبیعی، کاهش تولید زباله و آلایندهها، و حفظ تنوع زیستی، نقش مؤثری در پایداری اکولوژیکی ایفا میکنند. از نظر اقتصادی، هرچند هزینه ساخت اولیه ممکن است بالاتر باشد، اما در بلندمدت با کاهش هزینههای انرژی، نگهداری و تعمیرات، صرفهجویی قابل توجهی حاصل میشود. در سطح اجتماعی، ساختمانهای سبز با فراهم آوردن محیطی سالمتر، آرامتر و الهامبخشتر، به بهبود سلامت جسمی و روانی افراد، افزایش بهرهوری، و ارتقاء حس تعلق و مسئولیتپذیری کمک میکنند.
کاربرد ساختمانهای سبز در فضاهای آموزشی، بهویژه مدارس، اهمیت دوچندانی دارد. در چنین محیطهایی، دانشآموزان نهتنها در فضایی سالمتر و آرامتر به یادگیری میپردازند، بلکه بهصورت عملی با مفاهیم پایداری، انرژی پاک، بازیافت و حفظ منابع طبیعی آشنا میشوند. این تجربه زیسته میتواند در شکلگیری نگرشهای زیستمحیطی نسل آینده نقش کلیدی ایفا کند. همچنین، طراحی بیوفیلیک که تلفیقی از طبیعت و معماری است، در مدارس سبز موجب افزایش تمرکز، کاهش استرس، و تقویت تعامل اجتماعی میان دانشآموزان و معلمان میشود. به این ترتیب، ساختمان سبز در حوزه آموزش، نهتنها یک فضای فیزیکی، بلکه بستری برای تربیت شهروندانی آگاه، مسئول و همدل با طبیعت است.
در مدارس سبز، علاوه بر رعایت اصول معماری پایدار، آموزشهای زیستمحیطی نیز به دانشآموزان ارائه میشود. استفاده از انرژی خورشیدی، تفکیک زبالهها، فضای سبز آموزشی، و طراحی بیوفیلیک از جمله ویژگیهای این مدارس است که موجب افزایش آرامش، تمرکز و حس تعلق در دانشآموزان میشود.
فناوری در خدمت ساخت مدرسه؛ مزایای چندوجهی
استفاده از فناوریهای نوین در ساخت مدارس، مزایای متعددی دارد؛ از جمله کاهش هزینههای انرژی، افزایش ایمنی سازه، تسهیل نگهداری، و ارتقاء کیفیت محیط آموزشی. مصالح نوین مانند آجرهای عایق و پنلهای خورشیدی، نهتنها مصرف انرژی را کاهش میدهند بلکه به آموزش عملی مفاهیم پایداری نیز کمک میکنند.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مدارس مجهز به فناوریهای هوشمند و سبز، بستری مناسب برای آموزش نسل آینده در حوزههای علمی، زیستمحیطی و فناورانه فراهم میکنند. این مدارس میتوانند بهعنوان پایگاههای تربیت نخبگان و توسعه فرهنگی در مناطق مختلف کشور ایفای نقش کنند.
پروژه ساخت مدارس سمپاد در شهریار، نمونهای از تلفیق آموزش با فناوری و پایداری زیستمحیطی است که میتواند الگویی برای توسعه فضاهای آموزشی در سراسر کشور باشد. معاونت علمی ریاستجمهوری با این اقدام، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت آموزشی، توسعه پایدار و پرورش سرمایههای انسانی برداشته است.