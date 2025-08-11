به گزارش ایلنا، حسن قوی زری، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران، پیرامون نظارت بر عملکرد دوربین‌های سطح شهر اظهارکرد: برای تجهیزات براساس بودجه مصوب شورا اقدام می‌کنیم. در سال‌های گذشته در حوزه نگهداشت، عقب ماندگی وجود داشته که رسانه‌ای هم شده بود. اولویت ما اصلاح زیرساخت‌ها، نوسانات تجهیزات موجود و جبران عقب ماندگی‌هاست.

وی با بیان اینکه قدم بعدی افزایش تجهیزات و دوربین‌هاست، گفت: در یک سال گذشته تجهیزات جدید داخل شبکه قرار گرفته و باز هم به تعداد دوربین‌ها اضافه خواهد شد. با این حال اولویت این است که زیرساخت موجود را بهسازی کنیم.

قوی‌زری با اشاره به اورهال دوربین‌های موجود خاطرنشان کرد: تقریبا تعداد زیادی از دوربین‌ها قدیمی است؛ یعنی مربوط به سنوات گذشته بوده و نیاز به اورهال دارد. البته روند نوسازی در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک با بیان اینکه اتفاقات مختلف باعث آسیب به زیرساخت‌ها می‌شود، ادامه داد: اقدامات شرکت نیز ۲۴ساعته است و اورهال هم همزمان انجام می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه خرابی دوربین‌های نظارتی در حال حاضر زیر ۷ درصد است، تصریح کرد: البته اصلاحات دوربین‌ها به صورت مداوم در حال انجام است.

قوی‌زری درباره پایش سیستم نظارتی تونل‌ها نیز گفت: تونل‌ها به دلیل حساسیت و اهمیت بالایی که دارند لازم است که کنترل و نظارت دقیق‌تری داشته باشند؛ درواقع توقف‌ها باید به حداقل برسد چراکه کوچک‌ترین توقف منجر به حوادث و سوانح می‌شود و اگر کنترل نشود می‌تواند بحران ساز باشد. به همین دلیل تجهیزات خاصی برای پایش داریم

به گزارش شهر، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک همچنین خاطرنشان کرد: تجهیزات نظارتی خاصی داریم که با پروتکل‌هایی که مربوط به مدیریت تونل است این امر انجام می‌شود.

