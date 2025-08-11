خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خرابی دوربین‌های نظارتی زیر ۷ درصد است

خرابی دوربین‌های نظارتی زیر ۷ درصد است
کد خبر : 1672414
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران گفت: خرابی دوربین‌های نظارتی در حال حاضر زیر ۷ درصد است.

به گزارش ایلنا، حسن قوی زری، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران، پیرامون نظارت بر عملکرد دوربین‌های سطح شهر اظهارکرد: برای تجهیزات براساس بودجه مصوب شورا اقدام می‌کنیم. در سال‌های گذشته در حوزه نگهداشت، عقب ماندگی وجود داشته که رسانه‌ای هم شده بود. اولویت ما اصلاح زیرساخت‌ها، نوسانات تجهیزات موجود و جبران عقب ماندگی‌هاست. 

وی با بیان اینکه قدم بعدی افزایش تجهیزات و دوربین‌هاست، گفت: در یک سال گذشته تجهیزات جدید داخل شبکه قرار گرفته و باز هم به تعداد دوربین‌ها اضافه خواهد شد. با این حال اولویت این است که زیرساخت موجود را بهسازی کنیم. 

قوی‌زری با اشاره به اورهال دوربین‌های موجود خاطرنشان کرد: تقریبا تعداد زیادی از دوربین‌ها قدیمی است؛ یعنی مربوط به سنوات گذشته بوده و نیاز به اورهال دارد. البته روند نوسازی در حال انجام است. 

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک با بیان اینکه اتفاقات مختلف باعث آسیب به زیرساخت‌ها می‌شود، ادامه داد: اقدامات شرکت نیز ۲۴ساعته است و اورهال هم همزمان انجام می‌گیرد. 

وی با تاکید بر اینکه خرابی دوربین‌های نظارتی در حال حاضر زیر ۷ درصد است، تصریح کرد: البته اصلاحات دوربین‌ها به صورت مداوم در حال انجام است. 

قوی‌زری درباره پایش سیستم نظارتی تونل‌ها نیز گفت: تونل‌ها به دلیل حساسیت و اهمیت بالایی که دارند لازم است که کنترل و نظارت دقیق‌تری داشته باشند؛ درواقع توقف‌ها باید به حداقل برسد چراکه کوچک‌ترین توقف منجر به حوادث و سوانح می‌شود و اگر کنترل نشود می‌تواند بحران ساز باشد. به همین دلیل تجهیزات خاصی برای پایش داریم

به گزارش شهر، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک همچنین خاطرنشان کرد: تجهیزات نظارتی خاصی داریم که با پروتکل‌هایی که مربوط به مدیریت تونل است این امر انجام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور