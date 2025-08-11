در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
تصویب افزایش ۱۰ درصدی نرخ غذای دانشجویی/ بهرهبرداری از چندین خوابگاه تا شهریور ماه
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درباره افزایش نرخ غذای دانشجویان علوم پزشکی در سال تحصیلی جدید، توضیحاتی ارائه کرد.
«مسعود حبیبی» معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره افزایش نرخ غذای دانشجویان علوم پزشکی در سال جدید، گفت: شورای تغذیه هفته گذشته افزایش جزئی در قیمت غذای دانشجویی تصویب کرد که مقدار آن بسیار کم است. با توجه به شرایط دانشجویان، فعلاً این افزایش نرخ تصویب شده است که حدود ۱۰ درصد افزایش داشته باشد.
او درباره افزایش ظرفیتهای خوابگاههای دانشجویی اظهار کرد: ما ۲۸ هزار تخت خوابگاه نیمهساز داریم که باید هر چه سریعتر تکمیل و به بهرهبرداری برسد تا دانشجویان بتوانند در آنها مستقر شوند. برخی از این خوابگاهها تا شهریور ماه تکمیل میشوند و برخی دیگر، در صورت تأمین منابع، تا بهمن ماه به اتمام میرسند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا خوابگاههایی که در شهریور ماه به اتمام میرسند برای سال تحصیلی جدید قابل استفاده خواهند بود، گفت: بله، چندین خوابگاه در شهرهایی مانند همدان، نیشابور و دیگر شهرها در حال تکمیل هستند و تا شهریور ماه قابل بهره برداری هستند.
حبیبی ادامه داد: ما به جد پیگیر تأمین منابع لازم برای اتمام این پروژهها هستیم، چه از طریق منابع دولتی که سازمان برنامه و بودجه اختصاص میدهد و چه از طریق کمک خیرینی که میتوانند در این زمینه یاری کنند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تصریح کرد: از خیرین عزیز دعوت میکنیم که در تکمیل این ۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمهساز به ما کمک کنند. امیدواریم همه مردم برای فرزندانشان و برای فراهم کردن محیط زیستی مناسب در خوابگاهها همکاری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین برنامه داریم که خانوادههای دانشجویان، پزشکان، متخصصان و آحاد مردم بتوانند کمکهای کوچک خود را اختصاص دهند، زیرا همین کمکهای کوچک میتواند منابع بسیار زیادی برای تسریع در اتمام خوابگاهها فراهم کند.