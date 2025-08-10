خبرگزاری کار ایران
راه‌اندازی سامانه زنجیره توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی تولیدی

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سازمان غذا و دارو از بهره برداری سامانه زنجیره توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی تولیدی که از پنجم مرداد سال جاری راه‌اندازی شده خبر داد.

به گزارش ایلنا،   سعید کاظمی اعلام کرد: این سامانه با هدف رصد و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی تولید داخل، از مرحله تولید تا عرضه، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

  وی افزود: شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند با مراجعه به نشانی Register.imed.ir، اطلاعات مربوط به فروش محصولات خود را در این سامانه ثبت کنند. موجودی اولیه نیز بر اساس خوداظهاری تولیدکنندگان در اردیبهشت‌ماه سال جاری و شناسه‌گذاری‌های انجام‌شده از اول خرداد در سامانه TTAC بارگذاری شده است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌ها ادامه داد: این سامانه امکان ثبت و پایش تراکنش‌های میان شرکت‌ها را فراهم کرده است و اطلاعات فروش و انتقال کالا در آن به‌صورت کامل قابل رهگیری خواهد بود.

به گزارش سازمان غذا و دارو،  کاظمی  با اشاره به الزامات فنی سیستم تصریح کرد: در فرآیند ثبت تراکنش، محل انبارش کالا باید با کد GLN معرفی و اطلاعات مربوط به فروش و تبادل کالاها با  برچسب‌های آزادسازی شده نیز در سامانه درج شود.

 

