فعالیت تاکسیهای شاسیبلند در تاکسی اینترنتی شهرداری
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: پلاکگذاری حدود ۷۰۰ دستگاه تاکسی شاسی بلند آیون آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران درباره خدماتدهی تاکسی اینترنتی شهرداری گفت: تاکسی اینترنتی شهرداری که مشابه مابقی شرکتهای جابهجایی حملونقل هوشمند خدمات رسانی میکند با همان سبک و سیاق سایر پلتفرمها به ارائه خدمت میپردازد ولی چند تفاوت با دیگر برنامهها دارد.
وی ادامه داد: در پلتفرم شهرداری تهران، مسافر درخواست تاکسی شهرداری را میدهد و این خدمات با تاکسیهایی اتفاق میافتد که مورد اعتماد شهروندان هستند و تمام مشخصات راننده و خودرو در داخل سامانههای شهرداری ثبت و ضبط شده است.
مالکی با بیان اینکه از بستر شهرزاد امکان دریافت این خدمات وجود دارد، خاطرنشان کرد: در این سوپر اپلیکیشن گزینهای به عنوان تاکسی وجود دارد که در آنجا بقیه فرایندها مشابه سایر پلتفرمهایی است که تاکنون مردم از آن خدمات دریافت میکردند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی درباره استقبال مردم از این طرح اظهار کرد: یک سری از زیرساختهای این تاکسی اینترنتی در چند روز اولیه در حال بازیابی بود. تقریبا مدت کوتاهی از رونمایی می گذرد و نمی توان میزان بازخورد را تخمین زد ولی قطعا با استقبال مواجه خواهد شد. تا کنون نزدیک به ۱۰ هزار تاکسی این برنامه را نصب کردند و در این بستر فعال هستند. البته تماسهای مردم با سامانه و تاکسیرانی نشان دهنده استقبال مردم از این سوپر اپلیکیشن است.
وی درباره روند پلاک گذاری ۱۷۵۲ دستگاه تاکسی شاسی بلند آیون هم گفت: پلاک گذاری حدود ۷۰۰ دستگاه تاکسی شاسی بلند آیون آغاز، مدارک اولین گروه برای پلاک گذاری به پلیس راهور ارسال شده است و ظرف کمتر از یک هفته میتوانیم تاکسیها را در سطح شهر ببینیم.
مالکی درباره نحوه فعالیت این تاکسی ها نیز اظهار کرد: این تاکسی ها در پلتفرم اینترنتی شهرداری تهران و در خطوط پرتقاضا «در ساعات اوج ترافیک و مسافر» فعالیت خواهند کرد.
به گزارش شهر، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خاطرنشان کرد: با تدابیر شهردار تهران مشکل ضامن مالکان این تاکسیها حل شد و با توافقاتی که با بانک شهر انجام شد، مراحل کار تسهیل شد. این باعث می شود که سایر رانندگان نیز از این خودروها استقبال کنند.