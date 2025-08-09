خبرگزاری کار ایران
حضور بیش از ۳ هزار داوطلب در سومین دوره آزمون MSRT
سومین دوره آزمون زبان MSRT سال ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۳ هزار داوطلب در۲۴ حوزه و ۲۳ استان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم،  سومین دوره آزمون زبان MSRT سال ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۳ هزار ۶۰۰ داوطلب در ۲۴ حوزه و ۲۳ استان، ۱۷ مرداد ماه توسط مرکز زبان اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان برگزار شد. 

داوطلبان می‌توانند برای اطلاع از تاریخ ثبت‌نام و برگزاری آزمون msrt به آدرس سایت سازمان امور دانشجویان saorg. ir مراجعه کنند. همچنین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سجاد در موعدهای مقرر به آدرس https://msrttest.saorg.ir/login.aspx نسبت به ثبت‌نام خود و شرکت در آزمون مذکور اقدام کنند.

