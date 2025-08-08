خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک فراجا به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک فراجا به مناسبت روز خبرنگار
کد خبر : 1671290
لینک کوتاه کپی شد.

فراجا ضمن تبریک روز خبرنگار طی پیامی گفت:۱۷ مردادماه، یادآور تلاش‌ها و مجاهدت‌های شبانه روزی خبرنگاران شریف، متعهد و حقیقت‌جوست؛ طلایه‌داران آگاهی بخش و روایت‌گران صادق رویدادها؛

به گزارش ایلنا به نقل از فراجا، در این پیام آمده است: بی‌تردید تعامل سازنده و صمیمی اصحاب رسانه با فراجا، نقش بسزایی در توسعه امنیت عمومی و ارتقاء احساس امنیت ایفا می‌نماید. امید است در سایه این تعامل روز افزون، شاهد ترویج فرهنگ قانون‌مداری، نظم و آرامش در جامعه باشیم.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهداء، بویژه شهدای عزیز دفاع مقدس ۱۲ روزه نبرد با رژیم دد منش صهیونی، علی الخصوص شهید محمود صارمی و همه شهدای عرصه اطلاع رسانی، این روز بزرگ را به اصحاب رسانه، خبرنگاران فرهیخته و تلاشگر کشور، بویژه خبرنگاران حوزه نظم و امنیت، تبریک و تهنیت عرض می نماید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور