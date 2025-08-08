پیام تبریک فراجا به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش ایلنا به نقل از فراجا، در این پیام آمده است: بی‌تردید تعامل سازنده و صمیمی اصحاب رسانه با فراجا، نقش بسزایی در توسعه امنیت عمومی و ارتقاء احساس امنیت ایفا می‌نماید. امید است در سایه این تعامل روز افزون، شاهد ترویج فرهنگ قانون‌مداری، نظم و آرامش در جامعه باشیم.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهداء، بویژه شهدای عزیز دفاع مقدس ۱۲ روزه نبرد با رژیم دد منش صهیونی، علی الخصوص شهید محمود صارمی و همه شهدای عرصه اطلاع رسانی، این روز بزرگ را به اصحاب رسانه، خبرنگاران فرهیخته و تلاشگر کشور، بویژه خبرنگاران حوزه نظم و امنیت، تبریک و تهنیت عرض می نماید.

