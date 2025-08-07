خبرگزاری کار ایران
در شرایط جنگی با همه سختی‌ها در ۵ المپیاد شرکت کردیم

وزیر آموزش و پرورش گفت: شرایط جنگی علیرغم محدودیت‌ها با همه سختی‌ها در پنج المپیاد شرکت کردیم و در رشته‌های مختلف ریاضی، زیست، شیمی، فیزیک و سایر رشته‌ها مدال‌های زیادی کسب کردیم.

به گزارش  ایلنا، علیرضا کاظمی افزود: آموزش و پرورش از برنامه آموزش زده رنج می‌برد؛ باید یک برنامه درسی تربیتی یکپارچه که همه ابعاد آموزش و پرورش را در برگیرد، تدوین شود.

کاظمی افزود: در هیچ دوره‌ای به اندازه این دولت به آموزش و پرورش اهمیت داده نشده است؛ رئیس‌جمهور در ۴۰ جلسه شورای آموزش و پرورش شرکت کرده است که هیچ‌کس به اندازه دکتر پزشکیان در حرف و عمل آموزش و پرورش را در اولویت قرار نداده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: نتیجه آن توجهات؛ بهترین سال مالی برای آموزش و پرورش بوده است که برای اولین بار بدون یک ریال بدهی سال را به اتمام می‌رسانیم؛ به لطف همین رویکرد توانستیم ۸۵ هزار کد استخدامی بگیریم. این نگاه اساسی و پایدار به آموزش و پرورش به آینده موفق منجر می‌شود.

کاظمی گفت: ما امسال دو برنامه محوری داریم؛ یکی توسعه عدالت آموزشی که در تاریخ آموزش و پرورش بی‌نظیر است و طی آن ۳۰۰۰ مدرسه ساخته شده و ۷۲۰۰ مدرسه در دستور کار ماست.

وی با اشاره به شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزان، اظهار کرد:شناسایی استعداد‌های دانش آموزان باید در برنامه درسی دنبال شود. با همین رویکرد، طرح هر دانش آموز یک مهارت و توسعه مدارس سمپاد به معنی گام بزرگ در شناسایی استعداد‌های دانش آموزی را دنبال می‌کنیم.

کاظمی گفت: در کشور ۷۵۰ مدرسه سمپاد داریم و بیش از ۱۵۰ هزار دانش آموز در المپیاد‌های مختلف شرکت کرده‌اند؛ باشگاه دانش پژوهان جوان به بررسی این استعداد‌ها می‌پردازد.

وی ادامه داد: در شرایط جنگی علیرغم محدودیت‌ها با همه سختی‌ها در پنج المپیاد شرکت کردیم و در رشته‌های مختلف ریاضی، زیست، شیمی، فیزیک و سایر رشته‌ها مدال‌های زیادی کسب کردیم.

