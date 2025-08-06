زنگ هشدار تصادفات برای ایلام، کردستان و آذربایجان غربی به صدا در آمد

به گزارش ایلنا، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت تردد و تصادفات زائران اربعین در روز دوازدهم طرح ترافیکی اربعین حسینی، از افزایش برخی شاخص‌های نگران‌کننده در تصادفات استان‌های مرزی خبر داد و بر ضرورت رعایت کامل اصول ایمنی و پرهیز از خستگی و خواب‌آلودگی در سفر تأکید کرد.

وی گفت: بر اساس داده‌های سامانه سماح تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۵ مرداد، تعداد ثبت‌نام قطعی زائران به حدود ۲,۶۰۰,۰۰۰ نفر رسیده است که ۵۹ درصد آن‌ها را مردان و ۴۱ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

سردار حسینی ادامه داد: در میان مرزهای انتخابی، مرز مهران با سهم ۵۷ درصدی همچنان در صدر قرار دارد، پس از آن مرز شلمچه با ۲۳ درصد، خسروی ۱۰ درصد، چذابه ۶ درصد، هوایی ۳ درصد و مرزهای تمرچین، باشماق و دریایی هرکدام با ۱ درصد در رتبه‌های بعدی هستند.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: از نظر سهم استانی در ثبت‌نام سامانه سماح، استان تهران با ۱۶ درصد، خوزستان ۱۲.۱ درصد، اصفهان ۱۰ درصد، خراسان رضوی ۹.۵ درصد، فارس ۵.۸ درصد، قم ۴.۹ درصد و کرمان ۴.۱ درصد بیشترین سهم را دارند. در چند روز گذشته، روند ثبت‌نام در استان‌های خوزستان، اصفهان، ایلام، قم، کرمان و کردستان نسبت به ابتدای ثبت‌نام و نیز در مقایسه با سال گذشته با رشد معناداری همراه بوده است.

وی ادامه داد: در بازه زمانی ۱۱ روزه از ۴ تا ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، تعداد کل وسایل نقلیه واردشده به محدوده مرزهای اربعینی به ۳۸۶,۰۰۰ دستگاه رسیده است که نسبت به مدت مشابه قمری سال قبل (۱۶ تا ۲۶ مرداد) ۱ درصد کاهش داشته، اما در ۲۴ ساعت اخیر شاهد افزایش ورود خودروها به‌ویژه در مرزهای مهران و خسروی هستیم.

در همین مدت، میزان انباشت وسایل نقلیه در استان‌های مرزی نیز قابل توجه بوده است:

ایلام: ۱۱۱,۰۰۰ دستگاه

کرمانشاه: ۳۸,۰۰۰ دستگاه

خوزستان: ۲۷,۰۰۰ دستگاه

کردستان: ۲,۰۰۰ دستگاه

سردار حسینی گفت: انباشت قابل توجه خودروها به‌ویژه در ایلام و کرمانشاه نسبت به روزهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. از ابتدای اجرای طرح اربعین تا ساعت ۹ صبح ۱۵ مرداد، تعداد کل خروج زائران از کشور به ۱,۷۸۱,۰۰۰ نفر رسیده که از این میان، ۱,۳۳۷,۰۰۰ نفر همچنان در خاک عراق حضور دارند (۷۵ درصد خروجی‌ها). تعداد کل ورودها نیز ۴۴۴,۰۰۰ نفر اعلام شده است.

سهم هر مرز از خروج زائران به این ترتیب است:

مهران: ۴۷ درصد

شلمچه: ۲۹ درصد

خسروی: ۱۰ درصد

چذابه: ۷ درصد

هوایی و پرویزخان: ۵ درصد

تمرچین: ۲ درصد

باشماق: ۲ درصد

رئیس پلیس راهور فراجا بیان کرد: بر اساس تحلیل نسبت خروج به ثبت‌نام، حدود ۶۹ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه سماح تاکنون از کشور خارج شده‌اند و حدود ۸۰۰,۰۰۰ نفر هنوز حرکت خود را آغاز نکرده‌اند.

هشدار به رانندگان در ساعات پرخطر

وی گفت: در بازه زمانی ۱۱ روزه از ۴ تا ۱۴ مرداد، در پنج استان مرزی اربعینی (ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی) تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات به ۷۷ نفر رسید که در مقایسه با مدت مشابه قمری سال گذشته، با افزایش ۳ درصدی (۲ نفر) مواجه بوده است. تعداد مجروحین در این بازه ۱,۷۸۳ نفر بوده که نسبت به سال گذشته با کاهش ۱۷ درصدی (۳۵۸ نفر) همراه بوده است.

سردار حسینی افزود: از این میان، فوتی‌های مرتبط با زائران ۵ نفر بوده‌اند که در مسیر عزیمت به مرز مهران جان خود را از دست داده‌اند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۸ نفر فوت شده بودند، ۳۸ درصد کاهش داشته است. همچنین ۲۹ نفر از زائران در این بازه مجروح شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۴۳ درصدی (۲۲ نفر) همراه بوده است. در مجموع، تعداد فوتی و مجروح زائران ۳۴ نفر اعلام شده که در مقایسه با سال گذشته ۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

تحلیل زمانی تصادفات نشان می‌دهد که بیشترین سهم وقوع مربوط به بازه‌های زمانی زیر است:

ساعت ۱۶ تا ۲۰: ۲۵ درصد

ساعت ۲۰ تا ۲۴: ۲۳ درصد

ساعت ۸ تا ۱۲: ۲۰ درصد

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه گفت: نکته قابل تأمل، افزایش ۴ درصدی سهم تصادفات در بازه ۸ تا ۱۲ صبح و افزایش ۲ درصدی در بازه ۱۲ شب تا ۴ صبح نسبت به سال گذشته است. این موضوع نیازمند توجه بیشتر به کنترل محورهای مواصلاتی در این ساعات و تأکید جدی‌تر بر لزوم استراحت کافی و پیشگیری از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان است.

استان‌های با افزایش تلفات در تصادفات؛ زنگ هشدار برای ایلام، کردستان و آذربایجان غربی

بررسی مقایسه‌ای تصادفات فوتی در استان‌های مرزی طی این بازه نسبت به مدت مشابه سال قبل، از افزایش نگران‌کننده تلفات در برخی استان‌ها حکایت دارد:

ایلام: ۹ فوتی (افزایش ۵ نفر / ۱۲۵ درصد)

آذربایجان غربی: ۱۷ فوتی (افزایش ۴ نفر / ۳۱ درصد)

کردستان: ۱۴ فوتی (افزایش ۴ نفر / ۴۰ درصد)

وی افزود: همچنین استان ایلام با ۱۴۶ مجروح، افزایش ۲۱ نفری (۱۷ درصد) نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است که نیازمند اقدامات پیشگیرانه جدی‌تر و افزایش تمهیدات ترافیکی است.

سردار حسینی در پایان با قدردانی از زائران به‌دلیل رعایت قوانین و کاهش میزان مجروحین، از هموطنان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی، استفاده از سامانه‌های هوشمند پیش‌بینی مسیر و اجتناب از رانندگی در ساعات پرخطر، نقش مؤثری در کاهش سوانح رانندگی و حفظ سلامت خود و دیگران ایفا کنند.

انتهای پیام/