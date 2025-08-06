ویزیت بیش از ۳۱ هزار نفر از زائران در معرض گرمازدگی

به گزارش ایلنا، جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام توصیه‌های ایمنی به شهروندانی که در ایام اربعین حسینی عازم عتبات عالیات هستند، از ویزیت بیش از ۳۱ هزار زائر در معرض گرمازدگی خبر داد.

در متن اطلاعیه شماره ۲ ستاد عملیات امدادی و درمانی هلال‌احمر در اربعین حسینی آمده است:

۱. جمعیت هلال‌احمر به عنوان متولی ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران اباعبدالله (ع) در کشور عراق و متولی ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه به زائران حسینی در داخل خاک ایران، از ابتدای ماه صفر و همزمان با آغاز عملیات امدادی و درمانی اربعین، تا صبح امروز ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ بیش از ۵۷۷ هزار خدمت به زائران ارائه کرده است.

۲. تا صبح امروز، به ۳۱ هزار و ۳۷۹ نفر از زائران در معرض گرمازدگی خدمات رسانی انجام شد و این عزیزان ویزیت شدند. همچنین ۱۷ هزار و ۳۰۵ نفر تحت سرم تراپی قرار گرفتند.

۳. پزشکان داوطلب حاضر در عملیات خدمات‌رسانی به زائران اربعینی در عراق، تا این لحظه ۱۱۹ هزار و ۲۵۷ ویزیت عمومی انجام داده و بالغ بر ۲۵ هزار نفر نیز تحت ویزیت تخصصی پزشکان قرار گرفتند.

۴. از ابتدای آغاز عملیات پوشش مراسم اربعین تا صبح امروز، ۱۷۶ هزار و ۵۲۶ زائر در عراق از خدمات پیراپزشکی و ۲۴۹ هزار و ۲۱۲ نفر از خدمات دارویی هلال‌احمر بهره‌مند شده‌اند.

۵. از ابتدای مراسم اربعین، ۴۵۷۹ نفر برای درمان تخصصی در مراکز درمانی هلال احمر بستری شدند که غالباً پس از دریافت درمان تخصصی ترخیص شده اند.

۶. نیروهای امدادی هلال‌احمر نیز در این مدت ۲۰۰ مصدوم را در خاک عراق به مراکز درمانی منتقل کرده و مجموعاً ۲۲۷۰ خدمت امدادی و انتقالی انجام داده اند. لازم به ذکر است که ۸ زائر نیز برای انجام درمان تخصصی به ایران منتقل شده اند.

۷. جمعیت هلال‌احمر از تمامی زائران درخواست دارد تا در طول مسیر به توصیه‌های ایمنی توجه داشته و از پیاده‌روی در طول روز که گرمای بیشتری دارد، خودداری و پیاده‌روی خود را به ساعات پایانی روز موکول کنند تا با خطر کمتری نسبت به گرمازدگی مواجه باشند.

۸. موکب‌های بهداشتی و درمانی در تمامی طول مسیر پیاده‌روی از نجف تا کربلا با نشان هلال‌احمر مشخص شده‌اند و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این مراکز از خدمات به صورت رایگان بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/