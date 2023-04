«رضا احمدی» در گفت‌وگو با ایلنا درباره جزئیات شروع اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در ایران از سال ۱۴۰۲ توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور براساس دستور رئیس‌جمهور بنا دارند که با جلب مشارکت مردم و تمام دستگاه‌های دولتی، عمومی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در یک برنامه چهارساله از ابتدای ۱۴۰۲ تا پایان ۱۴۰۵، مجموعا یک میلیارد درخت را در سراسر کشور بکارند. البته مقدمات لازم برای اجرای این طرح شامل تولید نهال، فعال‌سازی نهالستان‌ها و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است و اکنون آماده شروع اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در سال جدید هستیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ اغلب ۱۲۶ نهالستان جنگلی و ۴۴ نهالستان مرتعی و بیابانی کشور که پیش از این وضعیت مناسبی نداشتند، فعال شدند و تولید نهال‌های مورد نیاز برای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در ایران، شکلی جدی به خود گرفت. در واقع، در سال گذشته ما با احیای نهالستان‌های منفعل و متروکه، آنها را به کارگاه‌های فعال تولید نهال تبدیل کردیم. از روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ نیز تولید نهال‌ها آغاز شده است و این فرآیند تا پایان خرداد ۱۴۰۲ ادامه پیدا خواهد کرد و سپس، وارد فاز مکان‌یابی کاشت نهال‌های تولیدشده خواهیم شد.

ظرفیت نهالستان‌های کشور چند برابر تولید ۲۵۰ میلیون نهال در سال است

احمدی درباره سایر مراحل اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در سال ۱۴۰۲ گفت: از نیمه دوم اردیبهشت امسال، مکان‌یابی کاشت نهال‌های تولیدشده آغاز می‌شود و سپس در محل‌هایی که توسط کارشناسان تعیین خواهد شد، حفر چاله‌های مربوطه و آماده‌سازی عرصه برای کاشت نهال را انجام خواهیم داد. از شروع فصل پاییز نیز عملیات کاشت نهال‌ها به سرعت و با دقت تمام با کمک مردم و تمام دستگاه‌های مشارکت‌کننده در این طرح در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در ایران ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ تمام تلاش خودمان را برای تولید ۲۵۰ میلیون اصله نهال انجام می‌دهیم و اکنون در این راستا، سهم هر استان برای تولید و کاشت نهال در سال جدید را مشخص کرده‌ایم. همچنین منابع لازم برای تولید این نهال‌ها احصا شده است و همکاران نیز با تلاشی بیشتر از گذشته پای کار تولید نهال حاضر شده‌اند. بنابراین همه شرایط آماده است و امیدواریم بتوانیم وعده تولید و کاشت ۲۵۰ میلیون نهال را در سال جاری محقق کنیم.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی درباره ظرفیت تولید نهال در نهالستان‌های کشور توضیح داد: در ایران ۱۲۶ نهالستان برای تولید گونه‌های جنگلی وجود دارد که مجموعا ۲ هزار و ۸۶۱ هکتار مساحت دارند که بیش از ۲ هزار هکتار از آنها فضای مفیدی است که برای تولید نهال استفاده می‌شود. همچنین در سطح کشور ۴۴ نهالستان برای تولید گونه‌های مرتعی و بیابانی وجود دارد که مجموعا بیش از ۷ هزار هکتار مساحت دارند و در کنار نهالستان‌های جنگلی، مجموع مساحت نهالستان‌های کشور را به حدود ۱۰ هزار هکتار می‌رسانند.

وی در ادامه تاکید کرد: حدود ۵۰ درصد نهال‌هایی که در نهالستان‌های کشور تولید می‌شود، گلدانی و حدود ۵۰ درصد نیز زمینی هستند. در این میان با توجه به این که در هر هکتار می‌توان ۵۰۰ هزار اصله نهال گلدانی تولید کرد، اگر از مجموع ۱۰ هزار هکتار عرصه نهالستان‌های کشور، در طول یک سال فقط از ۵۰۰ هکتار برای تولید نهال گلدانی استفاده کنیم، می‌توانیم به آمار تولید سالانه ۲۵۰ میلیون نهال در سطح کشور دست یابیم. بنابراین ظرفیت نهالستان‌های کشور، چند برابر تولید سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال است، ولی ما برای چهار سال آینده فعلا رقم حداقلی را در نظر گرفته‌ایم تا قطعا بتوانیم به آمار تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال در طول این مدت دست پیدا کنیم.

کاشت یک میلیارد درخت در ایران، هم‌راستا با برنامه‌های جهانی درختکاری انبوه

احمدی با بیان این که براساس طرح کاشت یک میلیارد درخت در ایران، هر فرد ایرانی باید به طور متوسط سالانه سه نهال بکارد، گفت: طرح نهال‌کاری انبوه فقط مخصوص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان طرح‌های مشابهی در دست اجرا قرار دارد؛ فقط در یکی از این طرح‌ها که با عنوان «Plant for the Planet» توسط کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) پشتیبانی می‌شود، قرار است تا پایان سال ۲۰۳۰، مجموعا یک هزار میلیارد درخت در سراسر جهان کاشته شود. این یعنی با توجه به جمعیت ۸ میلیارد نفری کره زمین، در طول هفت سال آینده، هر نفر در سطح جهان باید ۱۲۵ درخت بکارد، یعنی هر انسانی وظیفه دارد که هر سال حداقل ۱۸ درخت بکارد؛ البته ما در ایران، سرانه کاشت درخت برای هر نفر را سه نهال در هر سال در نظر گرفته‌ایم، یعنی یک ششم سرانه جهانی.

مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در ایران ادامه داد: مقایسه برنامه درختکاری انبوه در ایران با اقدامات مشابه در جهان نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی برای کاشت یک میلیارد درخت در طول چهار سال در کشورمان، اصلا اقدام عجیبی نیست، بلکه از سرانه‌ای که در دنیا برای کاشت درخت توسط انسان‌ها در نظر گرفته شده، کمتر هم هست، ولی ما فعلا برای این که بتوانیم همین هدف‌گذاری را محقق کنیم و برخی دوستان نگویند که سنگ بزرگ علامت نزدن است، کاشت سالانه ۲۵۰ میلیون درخت را برای چهار سال آینده پیش‌بینی کرده‌ایم و امیدواریم با موفقیت در اجرای این برنامه، بتوانیم در سال‌های بعد به آمارهای بالاتری نیز دست پیدا کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: شعار برنامه «Plant for the Planet» این است که Stop talking and Start planting؛ یعنی حرف زدن را تمام کنیم و کاشت درخت را شروع کنیم. این نکته‌ای است که ما به بعضی دوستان که فکر می‌کنند نمی‌توان در ایران یک میلیارد درخت کاشت، یادآوری می‌کنیم، یعنی این که نباید وقت را هدر دهیم، بلکه فقط باید درخت بکاریم و اگر ما گام‌های اولیه را در مسیر تولید و کاشت انبوه نهال برداریم، حتما می‌توان گام‌های بعدی را نیز برای نگهداشت نهال‌ها با کمک مردم برداشت و با برنامه‌ریزی‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است، جای نگرانی وجود ندارد.

راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات و نظارت مردمی طرح کاشت یک میلیارد درخت

احمدی با اشاره به نقش جدی مشارکت مردم در اجرای طرح یک میلیارد درخت در ایران گفت: تعداد زیادی از نهال‌هایی که قرار است در قالب طرح کاشت یک میلیارد درخت در ایران در گوشه و کنار کشور کاشته شوند، توسط خود مردم کاشته و نگهداری خواهد شد. همچنین عموم شهروندان می‌توانند بر نحوه اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت و آمار درختان کاشته‌شده در هر منطقه نیز به صورت آنلاین نظارت کنند. اکنون سامانه‌ای در این زمینه در دست طراحی قرار دارد که در آن، هر کس که در این طرح مشارکت کند، می‌تواند اسم خود، عکس نهال کاشته‌شده و مکان دقیق آن روی نقشه را مشخص کند و همه مردم نیز می‌توانند با مراجعه به آن سامانه مشاهده کنند که در شهر یا روستای آنها چه تعداد نهال در هر لحظه کاشته شده است.

مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در ایران ادامه داد: سامانه مربوطه حتما تا نیمه دوم ۱۴۰۲ راه‌اندازی خواهد شد تا عموم مردم بتوانند نحوه اجرای طرح یک میلیارد درخت را در سراسر کشور مورد رصد و پایش قرار دهند و به شکل شفاف ببینند که ما چقدر به وعده‌ای که به آنها داده‌ایم، عمل خواهیم کرد. همچنین ما می‌خواهیم سامانه خودمان را به برنامه‌های بین‌المللی کاشت انبوه درختان از جمله «Plant for the Planet» متصل کنیم تا به دنیا نشان دهیم که ایران از برنامه‌های جهانی کاشت درخت عقب نیست. البته ما در سال‌های قبل نیز برنامه‌های متعددی در حوزه درختکاری انجام داده‌ایم و طرح کاشت یک میلیارد درخت، برای اصلاح و جهت‌دهی به برنامه‌های گذشته و با هدف رسیدن به نتایجی مطلوب‌تر از قبل اجرا می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: مردم مطمئن باشند که شرایط اقلیمی و وضعیت خاک و اکوسیستم‌های ما از عربستان بدتر نیست و وقتی این کشور برای کاشت ۱۰ میلیارد نهال در داخل خاک خود برنامه دارد، بنابراین کاشت یک میلیارد درخت در ایران اصلا غیرممکن نیست. برای رسیدن به موفقیت در اجرای این برنامه نیز فقط کافی است که القائات منفی را از ذهن مردم پاک کنیم و به خاطر داشته باشیم که تا امروز ۱.۵ میلیون هکتار جنگل‌کاری موفق در عرصه‌های جنگلی و ۲ میلیون هکتار نهال‌کاری موفق در عرصه‌های بیابانی کشورمان انجام شده است، بنابراین کسب موفقیت در طرح کاشت یک میلیارد درخت در ایران به هیچ وجه دور از ذهن نیست.

انتهای پیام/