۶۰ درصد نیروهای انتظامی آذربایجان غربی در پلیس پیشگیری فعالیت دارند/تجهیز ۱۰۰ درصدی پلیس استان به دوربین البسه

به گزارش خبرنگار ایلنا، آرش خلخالی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به مأموریت‌های پلیس پیشگیری اظهار کرد: وظایف این پلیس در سه مرحله اقدام اولیه پیشگیرانه، مرحله تربیتی و در نهایت مواجهه با جرم تعریف شده است.

وی افزود:از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۳۸ هزار نفر در استان به پلیس پیشگیری مراجعه کرده‌اند که در نتیجه آن ۱۲۵ هزار و ۳۴۰ پرونده تشکیل شده است.

خلخالی ادامه داد: بخشی از این پرونده‌ها منجر به اقدامات عملیاتی شده و بخشی نیز با مصالحه طرفین خاتمه یافته است. در مجموع، حدود ۸۰ درصد مطالبات مردمی در حوزه پلیس پیشگیری به نتیجه رسیده که نشان‌دهنده اعتماد و مشارکت مناسب شهروندان با پلیس است.

رئیس پلیس پیشگیری آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی پلیس گفت: یکی از نیازهای مهم جامعه امروز، وجود پلیس هوشمند است که با بهره‌گیری از ابزارهای به‌روز و سامانه‌های نوین، خدمات سریع‌تر و دقیق‌تری به شهروندان ارائه دهد. در همین راستا، پلیس به‌طور کلی از روش‌های سنتی به سمت روش‌های هوشمند در حال حرکت است.

خلخالی تصریح کرد: با استفاده از سامانه‌های هوشمند، شناسایی محل حضور مجرمان در کمتر از یک دقیقه امکان‌پذیر شده است.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد مأموران گشت پلیس آذربایجان غربی به دوربین البسه مجهز هستند گفت: تصاویر آن‌ها به‌صورت برخط در اتاق مانیتورینگ قابل رصد بوده و در صورت نیاز، دسترسی به مأموران در هر لحظه فراهم است.

رییس پلیس پیشگیری و انتظامی استان با بیان اینکه حضور پلیس همواره عامل ایجاد امنیت در جامعه است، اظهار داشت: مأموریت‌های پلیس پیشگیری در دو قالب محسوس و نامحسوس اجرا می‌شود؛ مأموریت‌های محسوس با هدف پیشگیری و ایجاد امنیت عمومی و مأموریت‌های نامحسوس در راستای مقابله با اراذل و اوباش و برهم‌زنندگان نظم و امنیت انجام می‌گیرد.

خلخالی، در پایان یکی از مهم‌ترین معضلات این حوزه را سرقت از اماکن خصوصی عنوان کرد و گفت: سرقت از خانه‌باغ‌ها، ویلاباغ‌ها و منازل مسکونی، به‌ویژه در مناطق روستایی، از جمله چالش‌های موجود است که رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان و همکاری با پلیس می‌تواند نقش مهمی در کاهش این جرایم داشته باشد.

انتهای پیام/