علی دهقانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد:از مجموع ۳۳ هزار و ۱۱۷ نفر تعهد اشتغال آذربایجان‌غربی، تاکنون برای ۱۶ هزار و ۵۴۷ نفر اقدام شده است که معادل ۴۹.۸ درصد تعهدات است و نسبت به دوره قبل که ۴۴.۸ درصد بود، رشد قابل توجهی داشته است.

دهقانی افزود: از مجموع ثبت‌نام‌ها، ۴ هزار و ۴۵۱ نفر تحت نظارت میدانی قرار گرفته‌اند و تاکنون وضعیت ۴ هزار و ۳۲۲ نفر بررسی شده است که ۸۱ درصد را شامل می‌شود و موجب شده آذربایجان‌غربی در صدر استان‌ها از نظر تحقق نظارت بر پروژه‌های اشتغال قرار گیرد.

وی همچنین از افزایش پیشرفت دستگاه‌ها در تحقق تعهدات اشتغال از ۱۴ درصد به ۱۸.۵ درصد خبر داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به ایجاد اشتغال برای ۱۶ هزار و ۵۳۵ نفر در آذربایجان‌غربی گفت:۷۶ درصد این اشتغال‌ها صحت‌سنجی شده و شامل ۱۰ هزار و ۸۵۹ مرد و ۵ هزار و ۶۷۶ زن است.

وی در تشریح جزئیات اشتغال ایجاد شده افزود:از این تعداد، ۲ هزار و ۳۱۳ نفر دارای مدرک دانشگاهی‌بوده و۱۱ هزار و ۱۷۰ نفر در مناطق شهری و ۵ هزار و ۳۷۸ نفر در روستاها مشغول به کار شده‌اند.

وی تأکید کرد: این روند نشان‌دهنده بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و افزایش دقت در پایش پروژه‌های اشتغال استان است.

