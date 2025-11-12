به گزارش خبرنگار ایلنا، پویا وکیلی در حاشیه بازدید خبرنگاران از طرح های امور اراضی به خبرنگاران گفت: این پروژه در سه سال گذشته با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۲ میلیون یورو و با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: دوره بازگشت سرمایه نیروگاه حدود هفت سال برآورد می‌شود.

مدیرعامل نیروگاه خورشیدی ارومیه با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: اداره برق، هر کیلووات ساعت برق تولیدی را به‌صورت خرید تضمینی با نرخ ۳ هزار تومان خریداری می‌کند، در حالی‌که همین میزان در بورس انرژی تا ۵ هزار تومان معامله می‌شود.

وکیلی افزود: درآمد نیروگاه برای هر مگاوات حدود ۷۰۰ میلیون تومان است، با این حال به‌دلیل هزینه‌های بالای احداث و نگهداری نیروگاه‌های خورشیدی، سود حاصل از این فعالیت چندان ایده‌آل نیست.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران این حوزه ۲۵ درصد از درآمد ماهانه خود را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند، اما با وجود چالش‌ها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان گامی مهم در مسیر کاهش آلایندگی‌ها و تأمین پایدار انرژی پاک به‌شمار می‌آید.

