به گزارش خبرنگار ایلنا، سخاوت خیرخواه در مراسم آیین افتتاح نخستین نمایشگاه بین‌المللی طلا و جواهر در ارومیه گفت: تاکنون ۸ مجوز معدن طلا در آذربایجان‌غربی صادر شده که از این تعداد سه معدن به بهره‌برداری رسیده، سه معدن دیگر در آستانه آغاز فعالیت قرار دارد و دو معدن نیز در مرحله اکتشاف هستند.

وی افزود:بر اساس مطالعات اکتشافی، تاکنون ۵۴ میلیون تن کانسنگ طلا در استان شناسایی شده که عیار آن معادل ۱۴۰ تن طلا برآورد می‌شود. این ذخایر می‌تواند تا ۷۰ سال آینده پاسخگوی نیاز کشور باشد.

خیرخواه با تأکید بر اهمیت ایجاد صنایع پایین‌دستی طلا در استان تصریح کرد: ایجاد شهرک تخصصی صنایع طلا و فعال‌سازی کارگاه‌های طلاسازی با استفاده از شمش تولیدی استان از برنامه‌های اصلی صمت است که ضمن ایجاد اشتغال گسترده، به ارتقای جایگاه آذربایجان‌غربی در زنجیره تولید و صادرات طلا منجر خواهد شد.

سرپرست صمت استان با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: آذربایجان‌غربی هم‌اکنون میزبان ۲ هزار و ۹۰ واحد صنعتی و ۵۰۴ واحد معدنی فعال است و تاکنون موفق به جذب ۴۸ همت سرمایه‌گذاری جدید شده است. علاوه بر این، مجوز ۶ هزار میلیارد تومانی برای یک سرمایه‌گذار خارجی صادر شده که بیانگر اعتماد فعالان اقتصادی به امنیت و ظرفیت‌های استان است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه معدن و صنایع پایین‌دستی، آذربایجان‌غربی به قطب اصلی تولید و فرآوری طلا در کشور تبدیل شود.

