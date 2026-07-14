به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار اظهار داشت: استفاده از توان بخش خصوصی و زیست‌بوم نوآوری، زمینه ارایه خدمات نوین و افزایش بهره‌وری در مدیریت شهری را فراهم می کند.

وی با اشاره به اهمیت داده‌های ترافیکی در مدیریت هوشمند شهر، اظهار کرد: تحلیل داده‌های ترافیکی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند نقش موثری در کاهش گره‌های ترافیکی، مدیریت بهتر حمل‌ و نقل و افزایش رضایتمندی شهروندان ایفا کند.

شهردار تبریز توسعه خدمات هوشمند در حوزه گردشگری را نیز از اولویت‌های مدیریت شهری اعلام کرد و گفت: ارایه خدمات دیجیتال به گردشگران از بدو ورود به تبریز و بهره‌گیری از تجربیات موفق شهرهای پیشرو، می‌تواند جایگاه این کلان‌شهر را در عرصه گردشگری شهری ارتقا دهد.

هوشیار، با اشاره به نقش فناوری در ارتقای کیفیت خدمات شهری ادامه داد: در زمان کنونی هوش مصنوعی و داده، مهم‌ترین ابزار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در شهرهای پیشرفته جهان به شمار می‌روند و تبریز نیز باید با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، روند تحول دیجیتال را با شتاب بیشتری دنبال کند.

وی توسعه مدیریت شهری هوشمند و داده‌محور را از اولویت‌های مدیریت شهری اعلام کرد و یادآور شد: بهره‌برداری صحیح از داده‌های شهری، زمینه ارتقای کیفیت خدمات، افزایش بهره‌وری و اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر در مدیریت شهر را فراهم می‌کند.

شهردار تبریز با تاکید بر اینکه آینده مدیریت شهری بر پایه فناوری‌های نوین شکل می‌گیرد، گفت: هوش مصنوعی، داده‌محوری و امنیت سایبری سه محور اساسی تحول مدیریت شهری تبریز در مسیر تحقق شهر هوشمند هستند.

هوشیار، با اشاره به افزایش تهدیدات سایبری و اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی، بر تقویت امنیت سایبری، ارتقای سامانه‌های حفاظتی، آمادگی در برابر حملات و صیانت از داده‌های شهری تاکید کرد و افزود: امنیت اطلاعات، پیش‌نیاز توسعه خدمات هوشمند و حفظ اعتماد شهروندان است.

وی با اشاره به پروژه «چشم تبریز» و ضرورت گسترش تعاملات میان کلان‌شهرهای کشور اظهار کرد: ایجاد شبکه‌ای منسجم میان شهرهای ایران برای تبادل تجربیات، اشتراک‌گذاری داده‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مشترک، زمینه‌ساز توسعه مدیریت هوشمند شهری است.

شهردار تبریز با بیان اینکه مردم این شهر شایسته بهره‌مندی از پیشرفته‌ترین خدمات شهری هستند، گفت: خدمات نوین، هوشمند و مبتنی بر هوش مصنوعی باید با کمترین هزینه و بیشترین دسترسی در اختیار شهروندان قرار گیرد.

هوشیار، توسعه خدمات الکترونیکی رایگان، افزایش مشارکت اجتماعی از طریق فناوری‌های نوین، بهره‌گیری عمومی از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و ایجاد درآمدهای پایدار برای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات را از مهم‌ترین برنامه های سازمان اعلام کرد.

وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق از جمله ترکیه در حوزه شهر هوشمند، اظهار کرد: استفاده از الگوهای موفق جهانی و بومی‌سازی آن‌ها متناسب با نیازهای تبریز، مسیر توسعه مدیریت هوشمند و ارتقای کیفیت خدمات شهری را هموار می کند.

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