توزیع یک میلیون و ۸۰۰ هزار اصله نهال در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان در این مراسم چند اصله نهال توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و برخی از مسئولان به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای(قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة) رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ و بزرگداشت هفته منابع طبیعی در محوطه اداره کل منابع طبیعی استان غرس شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگاران بر ضرورت ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

شهرام شفیعی از توزیع یک میلیون و ۸۰۰ هزار نهال به مناسبت پویش "سرو ایران" و یاد بود چهار دهه تلاش های درختکاری رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی اخیر ادامه داد: این برنامه با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و ادای احترام به مقام شامخ شهدا و گسترش روحیه مشارکت در حفظ منابع طبیعی برگزار شد.

