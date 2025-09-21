تجلیل از دو خیر نامدار تبریزی در همایش بزرگ نیکوکاری مهر علی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در همایش بزرگ مرکز نیکوکاری مهر علی که با حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان شرقی، مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، مدیرکل فنی و حرفه ای آذربایجان‌شرقی، جمعی از خیرین و نیکوکاران استان آذربایجان شرقی در سالن همایش هتل رویال پلاس برگزار شد، با اهدای لوح تقدیر و تندیس از تلاشهای خیرخواهانه دو خیر نامدار ایران آقایان حاج کریم مردانی آذر خیر مدرسه ساز کشور و حاج حسین افتخاری خیر خوشنام و بنام آذربایجان تجلیل به عمل آمد.

بر اساس این گزارش، این دو خیر نامدار ایران و آذربایجان سالها در کنار مردم برای مردم تلاش کرده اند و دست نیازمندان را گرفته اند و خالصانه و صادقانه برای تسکین آلام بشری از جان و مال مایه گذاشته اند.

شایان ذکر است: محوریت این همایش تجلیل ویژه مرکز نیکوکاری مهرعلی از این دو خیر نامدار ایران و آذربایجان بود که علاوه بر این دو بزرگوار از تعدادی از خیرین این مرکز نیز با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

