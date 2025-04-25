متحدثة الحكومة الإيرانية: مستعدون للاتفاق... لكن لن نقایض أمننا الوطني

وقالت "فاطمة مهاجراني"في مقابلة حصرية مع شبكة NHK الإخبارية اليابانية، في إشارة إلى بدء جولة جديدة من المشاورات مع الولايات المتحدة: سندخل أي مفاوضات بثقة وسنفعل كل ما هو ضروري من أجل المصالح الوطنية وسلام الشعب ونأمل أن تنتهي هذه المفاوضات في الوقت المناسب.

وقالت مهاجراني :إن أول اجتماع على مستوى الخبراء لمراجعة تفاصيل الاتفاقيات سيعقد غدا السبت.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة: إن إيران تظل حذرة من النوايا الحقيقية للإدارة الأميركية وتدعم الحوار دون ضغوط أو تهديدات.

وأكدت مهاجراني، ردا على سؤال حول جهود إدارة ترامب لإدراج قضايا غير متعلقة بالاتفاق النووي، بما في ذلك برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لجماعات المقاومة في المنطقة: هذه المحادثات تقتصر فقط على القضية النووية ونحن نرفض أي محاولة لتوسيع نطاق المحادثات.

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