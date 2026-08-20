مصطفی پوردهقان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در یزد با اشاره به مخاطرات امنیتی ناشی از فیلترشکن‌ها اظهار کرد: این یک تضاد ساختاری در سیاست‌های دسترسی به فضای مجازی است.

وی با انتقاد از وضعیت فعلی افزود: با فیلترینگ به گونه‌ای پیش رفته‌ایم که عملاً در را بسته‌ایم و پنجره‌ای باز کرده‌ایم؛ به این معنا که برخی اپلیکیشن‌ها به دلیل عدم استقرار دیتا‌سنتر در داخل کشور فیلتر شده‌اند، اما مردم همچنان از طریق راهکارهای دیگر به آن‌ها دسترسی دارند.

نماینده مردم اردکان با اشاره به پیامدهای اقتصادی این وضعیت، تصریح کرد: در حالی که مردم به این اپلیکیشن‌ها نیاز دارند، شاهد یک بازار سیاه و غیرشفاف هستیم که ۲۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.

وی ادامه داد: این وضعیت نه‌تنها هزینه‌های سنگینی را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند، بلکه عده‌ای نیز از این نیاز مردم برای کسب درآمدهای کلان و غیرقانونی سوءاستفاده می‌کنند.

پوردهقان خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات، فیلترشکن‌ها را عامل اصلی نفوذ بدافزارها و ویروس‌ها و ایجاد مخاطرات امنیتی می‌داند و به دلیل نامشخص بودن هویت گردانندگان این ابزارها، طرح تفحص جامع با همکاری دستگاه‌های امنیتی آغاز شده است.

وی اعلام کرد: با رای مجلس و حکم قالیباف، کمیته تحقیق و تفحص تشکیل شد و بنده نیز به عضویت این کمیته درآمده‌ام تا بررسی کنیم چه افراد یا نهادهایی از این نیاز مردم برای کسب درآمد استفاده می‌کنند و این پرونده را با جدیت پیگیری کنیم.

انتهای پیام/