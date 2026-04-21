مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد:
نیروی انسانی پابهکار، سرمایه اصلی سازمان همیاری هستند
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد در بازدید سرزده محمدرضا بابایی استاندار یزد از سازمان همیاری، ضمن تشریح کامل فعالیتهای سازمان گفت: نیروی انسانی متخصص، متعهد و پابهکار سرمایه اصلی این سازمان است.
به گزارش ایلنا یزد، محمدرضا عظیمیزاده صبح امروز در نشست مشترک محمدرضا بابایی استاندار یزد و سیدمهدی طلاییمقدم معاون عمرانی استاندار، گزارش جامعی از فعالیتهای سازمان در حوزه عمرانی بهویژه طرح نهضت ملی مسکن استان، شرکتهای تابعه و مجموعههای تولیدی سازمان و چشماندازهای آینده سازمان همیاری، ارائه داد.
وی افزود: از سال ۱۴۰۰ سازمان همیاری مسئولیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان را عهدهدار شد و درحال حاضر با فعالیت در ۱۷ پروژه مستقل ، بزرگترین کارگزار استان در این حوزه است.
عظیمیزاده تصریح کرد: سازمان همیاری در عین حال از همکاری همه جانبه با شهرداریهای استان نیز غافل نشده و بسیاری از پروژههای عمرانی شهرداریها بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، با مشارکت سازمان همیاری درحال اجراست.
وی افزود: نیروی انسانی جوان، متخصص، متعهد و پابهکار سرمایه اصلی سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد است و این سازمان آمادگی کامل دارد که با دستور مدیریت ارشد استان، بزرگترین پروژههای عمرانی را اجرا نماید.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد همچنین به پروژه آزادراه نطنز_ یزد_ سیرجان محور اردکان_ مهریز ؛ اشاره و خاطرنشان کرد: مجموعه فنی و اجرایی سازمان همیاری آمادگی کامل برای اجرای این پروژه بزرگ ملی را دارد.
در ادامه این نشست، محمدرضا بابایی استاندار یزد ضمن خداقوت و تقدیر از تلاشهای شبانهروزی عظیمیزاده مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان و مجموعه کارکنان این سازمان در خدمترسانی به مردم، سازمان همیاری را دارای ظرفیت فنی و اجرایی بسیار بالا و بازوی راست مدیریت ارشد استان بهویژه در حوزه عمرانی دانست و بر تقویت توان اقتصادی و مالی سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد تاکید کرد.