به گزارش ایلنا از گلستان، کارگران گلستان در مراسم گرامیداشت قائد امت، با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بر خونخواهی و انتقام امام شهید تاکید کردند.

کارگران می‌گویند رهبر شهید یکی از بزرگترین پشتیبانان جامعه کارگری بود و همواره دغدغه حمایت از کارگران را داشت. جامعه کارگری گلستان ۷۲ شهید تقدیم انقلاب اسلامی و ایران کرد.

سردار ملک شاهکویی فرمانده سابق سپاه نینوای گلستان گفت: کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی با انقلاب بودند و همه توطئه‌ها، ترفندها و تلاش‌های دشمن را خنثی کردند.

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