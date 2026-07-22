جامعه کارگری گلستان ۷۲ شهید تقدیم انقلاب اسلامی و ایران کرد
جامعه کارگری گلستان خونخواه امام شهید امت
جامعه کارگری گلستان با برگزاری مراسم گرامیداشت قائد امت بر خونخواهی و انتقام امام شهید تاکید کردند.
به گزارش ایلنا از گلستان، کارگران گلستان در مراسم گرامیداشت قائد امت، با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بر خونخواهی و انتقام امام شهید تاکید کردند.
کارگران میگویند رهبر شهید یکی از بزرگترین پشتیبانان جامعه کارگری بود و همواره دغدغه حمایت از کارگران را داشت. جامعه کارگری گلستان ۷۲ شهید تقدیم انقلاب اسلامی و ایران کرد.
سردار ملک شاهکویی فرمانده سابق سپاه نینوای گلستان گفت: کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی با انقلاب بودند و همه توطئهها، ترفندها و تلاشهای دشمن را خنثی کردند.