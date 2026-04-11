به گزارش ایلنا از گلستان، حمید رضا عسگری بیان کرد: اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا می‌کند که آموزش‌ها منجر به مهارت واقعی و اشتغال‌پذیری شود. دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با ماهیت مهارت‌محور خود دقیقاً در همین مسیر حرکت می‌کند؛ یعنی تربیت نیروهای متخصصی که بلافاصله پس از آموزش بتوانند وارد بازار کار شوند و نیازهای صنعتی و خدماتی کشور را تأمین کنند.

عسگری، نقش وحدت و امنیت ملی را در رشد علمی و توسعه مهارت‌ها اساسی دانست و افزود: فضای پایدار و ایمن، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای دانشگاه‌ها و مراکز مهارتی فراهم می‌کند. هر قدر انسجام ملی بیشتر باشد، زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی با سرعت بیشتری ارتقا می‌یابد و ظرفیت اشتغال در استان‌ها گسترش پیدا می‌کند.

او همچنین به برنامه‌های دانشگاه جامع علمی‌کاربردی گلستان در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: تمرکز بر دوره‌های مهارت‌محور جدید، همکاری با صنایع منطقه، توسعه مراکز نوآوری، و تقویت پروژه‌های پژوهشی مسئله‌محور از مهم‌ترین اقدامات ماست. این فعالیت‌ها هم به توانمندسازی جوانان کمک می‌کند و هم به افزایش بهره‌وری کسب‌وکارهای استان.

وی افزود: پیوند آموزش، پژوهش و اشتغال، سه‌ضلعی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است. هر طرح آموزشی باید منجر به اشتغال یا ارتقای توان حرفه‌ای شود. پژوهش نیز زمانی اثربخش است که برای حل یک نیاز واقعی طراحی شده باشد. ما در دانشگاه علمی‌کاربردی، این دو اصل را به‌عنوان محور برنامه‌های سال جدید قرار داده‌ایم.

عسگری گفت: با تکیه بر وحدت ملی، امنیت پایدار و سرمایه انسانی جوان، می‌توان اقتصاد مقاومتی را به یک واقعیت عینی تبدیل کرد و زمینه رشد و شکوفایی استان گلستان و کشور را بیش از پیش فراهم ساخت.

