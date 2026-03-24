خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت کار:

کلنگ‌زنی و اقدامات اجرایی برای بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در سال گذشته

کد خبر : 1765030
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کلنگ‌زنی و اقدامات اجرایی برای بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در سال گذشته انجام شد و افزایش حداقل دستمزد؛ گامی نو در حمایت از جامعه کار و تولید با رویکردی سه‌جانبه‌گرایانه است.

به گزارش ایلنا از گلستان، کمال رضوی، در دیدار با تشکلات کارگری، کارفرمایی و تعاونی استان گلستان، افزایش حداقل دستمزد کارگران را نشان‌دهنده تلاش وزارت کار برای در نظر گرفتن منافع و اراده جمعی جامعه کار دانست.

 وی با تاکید بر اجرایی شدن سنت سه‌جانبه‌گرایی (دولت، کارگر، کارفرما) و کسب نظر از تشکل‌های ذینفع در تصمیم‌گیری‌ها، اظهار داشت که این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.

رضوی همچنین به دغدغه اصلی میدری، وزیر کار، در خصوص مسکن کارگری اشاره کرد و از کلنگ‌زنی و اقدامات اجرایی برای بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در سال گذشته خبر داد. 

وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارتقای تشکلات کارگری و کارفرمایی باور دارد، خاطرنشان کرد: مشکلات و دغدغه‌های تشکلات استان گلستان شنیده شده و جهت رفع آن‌ها، اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته و به اطلاع وزیر کار خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
