مدیرکل کار استان خبرداد:

۹۵ درصد مردم گلستان مشمول طرح جدید کالابرگ شدند

کد خبر : 1738862
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: درصد مردم گلستان مشمول طرح جدید کالابرگ شدند ودر طرح جدید، مبلغ یارانه برای همه دهک‌ها به صورت مساوی تعیین شده و هر فرد ماهانه یک میلیون تومان دریافت می‌کند.

به گزارش ایلنا گلستان، ایوب هلاکو با اشاره به هدف اصلی این طرح گفت: دولت با هدف حمایت از معیشت خانوار و تأمین امنیت غذایی، یارانه کالاهای اساسی را به جای تخصیص در ابتدای زنجیره واردات و تولید، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کند. 

هلاکو افزود: در طرح جدید، مبلغ یارانه برای همه دهک‌ها به صورت مساوی تعیین شده و هر فرد ماهانه یک میلیون تومان دریافت می‌کند که در مجموع چهار میلیون تومان علی‌الحساب برای چهار ماه در حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است. 

وی با بیان اینکه در گذشته تنها هفت دهک اول مشمول طرح بودند، تصریح کرد: اکنون دهک‌های هشت و نه نیز اضافه شده‌اند و بیش از ۹۵ درصد جمعیت استان گلستان تحت پوشش قرار می‌گیرند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان زمان‌بندی بهره‌مندی از طرح را چنین اعلام کرد: از چهارشنبه ۱۷ دیماه، خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های فعال استان، کالاهای اساسی شامل ۱۱ قلم مشخص را دریافت کنند. 

وی گفت: دهک‌های یک تا سه خارج از نهادهای حمایتی از ۱۹ دی‌ماه مشمول خواهند شد. دهک‌های چهار تا هفت از ۲۲ دی‌ماه امکان استفاده خواهند داشت. دهک‌های هشت و نه نیز از ۲۸ دی‌ماه می‌توانند کالاهای اساسی خود را دریافت کنند. 

هلاکو در پایان تأکید کرد: مردم برای اطلاع از دهک خود و مانده اعتبار می‌توانند از طریق سامانه حمایت یا کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* اقدام کنند. همچنین پیامک‌های اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً جهت آگاهی بوده و هیچ لینکی برای دریافت کالا به صورت اینترنتی وجود ندارد؛ خرید تنها از فروشگاه‌های معتبر استان امکان‌پذیر است.

