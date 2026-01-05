خبرگزاری کار ایران
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گلستان:

مناقصه خدمات شهری گرگان باید با شفافیت کامل برگزار شود

کد خبر : 1737564
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های کارفرمایی، خدماتی، فنی، مهندسی و پشتیبانی استان گلستان با تأکید بر ضرورت شفافیت در مناقصه جدید خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: تجربه مناقصه قبلی که به گفته کارشناسان چندصد میلیارد تومان خسارت به بیت‌المال وارد کرد، زنگ خطری جدی برای تکرار تخلفات احتمالی است.

به گزارش ایلنا گلستان، رسول گرگیج اظهار کرد: مناقصه جدید خدمات شهری شهرداری گرگان در آستانه برگزاری است و شهرداری و شورای اسلامی شهر در برابر آزمونی مهم قرار دارند؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند سرنوشت یک قرارداد چندصد میلیارد تومانی در سه منطقه شهری را تعیین کند. 

وی با اشاره به ابهامات باقی‌مانده از مناقصه گذشته افزود: در مناقصه قبلی، تصمیمی ۸ دقیقه‌ای و بدون بررسی کارشناسی، بنا بر نظر متخصصان، ده‌ها میلیارد تومان خسارت به بیت‌المال وارد کرد. اکنون بیم آن می‌رود که با انحصاری بودن اسناد و شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری، همان مسیر دوباره تکرار شود. 

گرگیج با طرح پرسش‌هایی درباره جزئیات هزینه‌ها گفت: هزینه واقعی تأمین ۵۰۰ نیروی انسانی و ۱۰۰ مدیر پیمان چگونه برآورد شده است؟ قیمت خودروها و تجهیزات مکانیزه شامل سه دستگاه جاروی شهری، سه دستگاه مخزن‌شوی، سه دستگاه جدول‌شوی، شش تانکر آب‌پاش، سه واترجت، ۱۸ نیسان کمپرسی و سایر تجهیزات مانند اره برقی، موتور روبین و کف‌کش بر چه مبنایی محاسبه شده است؟ 

او ادامه داد: سهم کسورات قانونی، بیمه، مالیات و سود واقعی پیمانکار چقدر است؟ و مهم‌تر از همه، شهرداری گرگان قصد دارد این خدمات را با چه مبلغی به پیمانکاران واگذار کند؟ 

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گلستان با ابراز نگرانی از روند تصمیم‌گیری‌ها افزود: آیا کمیسیون معاملات دوباره بدون رعایت حدنصاب قانونی مشارکت شرکت‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد؟ آیا لایحه‌ای چندصد میلیاردی بار دیگر با قید دوفوریت و بدون بررسی کارشناسی به شورا ارسال می‌شود؟ آیا تصویب‌های چند دقیقه‌ای جایگزین بررسی‌های دقیق خواهد شد؟ 

گرگیج تأکید کرد: امروز شفاف‌سازی یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت برای حفظ اعتماد عمومی و صیانت از بیت‌المال است. افکار عمومی، رسانه‌ها و فعالان صنفی با دقت روند برگزاری این مناقصه را دنبال می‌کنند.

انتهای پیام/
