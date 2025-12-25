خبرگزاری کار ایران
مدیر کل بهزیستی گلستان خبرداد:

آغاز به کار هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «کاسپین» در گرگان

آغاز به کار هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «کاسپین» در گرگان
مدیر کل بهزیستی استان گلستان گفت: هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «کاسپین» از امروز در گرگان آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنای گلستان، قدسیه آبشناس گفت: این جشنواره از تاریخ ۴ تا ۷ دی‌ماه در گرگان برگزار می‌شود و میزبان گروه‌های نمایشی از پنج استان کشور است. این جشنواره فرصتی برای نمایش توانمندی‌های هنرمندان دارای معلولیت و ترویج فرهنگ احترام و مشارکت اجتماعی فراهم کرد. 

وی بیان کرد: در روز نخست این جشنواره نمایش «هاپولری در کوه فوجی» به کارگردانی لیلی دولت آبادی از گنبدکاووس ساعت ۱۲ در سالن اصلی، «آزمون» به کارگردانی مجید عبدوس از مهدیشهر، ساعت ۱۵ در سالن نگاه، نمایش خیابانی «نوری در تاریکی» به کارگردانی حسین غلامی از قائمشهر، ساعت ۱۶:۱۵ در محوطه تالار، «پیله» به کارگردانی رسول جعفری از گرگان، ساعت ۱۷ در سالن اصلی، «خروس زری پیرهن پری» به کارگردانی محمدحسین سالاری از گرگان ساعت ۱۹ در سالن نگاه تالار فخرالدین اسعدگرگانی اجرا خواهند شد.

