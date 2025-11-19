خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده سپاه نینوا استان خبرداد:

اجرای ۴۶ برنامه شاخص در هفته بسیج در گلستان

اجرای ۴۶ برنامه شاخص در هفته بسیج در گلستان
کد خبر : 1716487
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: ۴۶ برنامه شاخص در هفته بسیج درگلستان برگزار می‌شود و این هفته فرصتی است که گوشه‌ای‌ای و قطره‌ای از دریای بیکران زحمات بسیج را به جامعه معرفی کنیم.

به گزارش ایلنای گلستان، سردار سید موسی حسینی در نشست خبری بمناسبت هفته بسیج در جمع خبرنگاران ضمن تبریک و گرامیداشت ۴۷ سال هفته بسیج گفت: بسیج ذیل هیچ گروهی تفکر سیاسی قرار نمی‌گیرد و بلکه همه‌ی تفکرات را با مبانی اصیل انقلابی تنظیم می‌کند. خدا باوری و ولایت محوری از ویژگی‌های بسیج است و خیلی‌ها سعی کردن از بسیج الگو بگیرند اما باز هم بخش‌هایی از آن را توانستند استفاده کنند. 

فرمانده سپاه نینوا گلستان بسیج مردم اقتدار ملی را شعار محوری هفته بسیج امسال اعلام کرد و گفت: در هفته بسیج ۸۴۰۵ خط برنامه، ۱۲ سر فصل، ۴۶ برنامه شاخص اجرا می‌شود که با افتتاح نمایشگاه اسوه استانی و همایش پیشگامان رهایی بسیج طلاب و روحانیون آغازشد. 

وی در پایان به تشریح گوشه‌ای از اقدامات برنامه‌های هفته بسیج در استان گلستان پرداخت و تصریح کرد: اختتامیه جشنواره سواد رسانه نسرا، ویژه برنامه تلویزیونی فرزندان آفتاب، میقات در میعاد با حضور حلقه‌های صالحین در مصلی‌های نماز جمعه، یادگاران نور (دیدار با خانواده معظم شهدا)، رزمایش حقوقی یاران جهادگر قسمتی از اقدامات و برنامه‌های شاخص در هفته بسیج است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب