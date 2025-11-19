اجرای ۴۶ برنامه شاخص در هفته بسیج در گلستان

به گزارش ایلنای گلستان، سردار سید موسی حسینی در نشست خبری بمناسبت هفته بسیج در جمع خبرنگاران ضمن تبریک و گرامیداشت ۴۷ سال هفته بسیج گفت: بسیج ذیل هیچ گروهی تفکر سیاسی قرار نمی‌گیرد و بلکه همه‌ی تفکرات را با مبانی اصیل انقلابی تنظیم می‌کند. خدا باوری و ولایت محوری از ویژگی‌های بسیج است و خیلی‌ها سعی کردن از بسیج الگو بگیرند اما باز هم بخش‌هایی از آن را توانستند استفاده کنند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان بسیج مردم اقتدار ملی را شعار محوری هفته بسیج امسال اعلام کرد و گفت: در هفته بسیج ۸۴۰۵ خط برنامه، ۱۲ سر فصل، ۴۶ برنامه شاخص اجرا می‌شود که با افتتاح نمایشگاه اسوه استانی و همایش پیشگامان رهایی بسیج طلاب و روحانیون آغازشد.

وی در پایان به تشریح گوشه‌ای از اقدامات برنامه‌های هفته بسیج در استان گلستان پرداخت و تصریح کرد: اختتامیه جشنواره سواد رسانه نسرا، ویژه برنامه تلویزیونی فرزندان آفتاب، میقات در میعاد با حضور حلقه‌های صالحین در مصلی‌های نماز جمعه، یادگاران نور (دیدار با خانواده معظم شهدا)، رزمایش حقوقی یاران جهادگر قسمتی از اقدامات و برنامه‌های شاخص در هفته بسیج است.

