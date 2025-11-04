خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی در گرگان:

آمریکا برای غارت نفت و گاز در غرب آسیا حضور یافته است

آمریکا برای غارت نفت و گاز در غرب آسیا حضور یافته است
رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی گفت: بیش از ۶۰ درصد انرژی جهان در منطقه غرب آسیا قرار دارد و آمریکا برای غارت نفت و گاز ملت‌های مسلمان در این منطقه حضور یافته است.

 گزارش ایلنای گلستان، سردار مجتبی باستان در مراسم بزرگداشت روز ۱۳ آبان در مصلی وحدت گرگان جنایات گسترده آمریکا علیه ملت ایران را نشانه دشمنی استکبار جهانی با مردم ایران دانست. 

وی با برشمردن جنایات آمریکا در ایران گفت: حمایت همه جانبه از پهلوی دوم،  تشکیل و آموزش ساواک به دست سازمان سیا باهدف جاسوسی آمریکا از ملت ایران،   طراحی لایحه کاپیتولاسیون با هدف مصونیت اتباع آمریکا در ایران از جمله جنایات آمریکا در قبل از  انقلاب بود. 

وی افزود: عامل تحریک دولت عراق و صدام به جنگ با ایران دولت آمریکا بود و درکنار آن  فشارهای تحریمی و فضاسازی رسانه‌ای و مباحث و بهانه‌های حقوق بشری و اتهام حمایت از گروه‌های تروریستی به ایران که خودشان علیه ایران انجام می‌دهند،  راه اندازی گروه‌های تروریستی تکفیری، اختصاص بودجه‌های کلان علیه ایران اسلامی، تحمیل جنگ ۱۲ روزه علیه ایران مجموعه جنایات آمریکا علیه مردم و و سگ هارش رژیم اسرائیل علیه مردم ایران بود. 

سردار باستان گفت:  دانش آموزان ما به عنوان آینده سازان ایران اسلامی می‌دانند که این جنایات آمریکا در غرب آسیا چهار علت دارد. 

وی به تشریح این چهار علت پرداخت  و افزود:  اول اینکه باتوجه به اینکه شصت درصد انرژی جهان در خاورمیانه است، آمریکا به دنبال غارت سرمایه‌های این منطقه است، علت دوم این است که منطقه غرب آسیا سه قاره را به هم متصل می‌کند و هر کس به این منطقه تسلط داشته باشد بر کل جهان مسلط است، علت سوم منطقه غرب آسیا منطقه هارتلند است  وعلت چهارم  آن است که منجی بشریت از منطقه غرب آسیا ظهور خواهد کرد. 

وی به تشریح نشانه‌های افول آمریکا پرداخت و افزود: فرهنگی که به دنبال تسلط بر ثروت کشورهای دیگر است رو به افول است، کشوری که به دنبال براندازی دولت‌های مردمی باشد و ارزشی برای ملت‌ها قائل نیست روبه افول است، تفکری که به دنبال ایجاد پایگاه‌های نظامی در جهان باشد به دنبال نجات بشریت نیست. فرهنگی که الهی نباشد و به دنبال انسان محوری باشد رو به اوفول است. 

سردار باستان افزود: دانش آموزان ما بدانند که این فرهنگ و تفکر به بن بست رسیده  وبرنامه‌ای برای آینده جهان ندارد، بلکه این اسلام عزیز است که همواره به حقوق ملت‌ها احترام می‌گذارد و به دنبال حقوق بشریت است و برای آینده جهان برنامه دارد.

