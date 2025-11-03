به گزارش ایلنای گلستان؛ سرهنگ عباس مهاجر بسطامی گفت: پلیس راهور استان طرح ویژه ترافیکی را برای هرچه باشکوه‌تر برگزارشدن این مراسم با استفاده از توان حداکثری خودرویی و نیرویی در نظر گرفته است.

وی افزود: مسیر راهپیمایی شهروندان میدان وحدت به سمت خیابان شهدا و چهارراه شهدا و ۳۰ متری رسالت به سمت مصلای نماز جمعه خواهد بود. توقف کلیه وسایل نقلیه در طول مسیر راهپیمایان ممنوع بوده و عوامل پلیس راهور این‌گونه وسایل نقلیه را با جرثقیل جابجای خواهندکرد.

وی افزود: تردد هرگونه وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری از ساعت ۰۸۰۰ از چهارراه میدان به سمت میدان وحدت، خیابان شهیدبهشتی از سه راهی بانک ملی به سمت میدان وحدت، خیابان پاسداران از سه راهی پارک شهر به سمت میدان وحدت، از چهارراه شهدا به سمت میدان وحدت و از چهار راه آتش‌نشانی در خیابان شهید رجایی به سمت چهار راه شهدا و مصلای نماز جمعه ممنوع خواهد بود.

