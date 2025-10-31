خبرگزاری کار ایران
سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان خبرداد:

واژگونی خودرو در کلاله ۶ مصدوم برجای گذاشت

سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان از واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در محور کلاله به روستای اوقچی بزرگ با مصدومیت ۶ نفر خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی، اظهار کرد: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در محور کلاله به روستای اوقچی بزرگ، ۶ نفر مصدوم شدند. بلافاصله پایگاه امدادی چاتال جمعیت هلال احمر استان با اعزام یک تیم دو نفره و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. 

وی تصریح کرد: این عملیات که تا ساعت ۰۲:۵۳ بامداد امروز ادامه یافت، یک مصدوم که بانوی ۵۲ ساله‌ای با مصدومیت‌های ترومای زانوی چپ، ساق پای راست و کتف چپ بود، توسط تیم هلال احمر به مرکز درمانی رسول اکرم (ص) کلاله انتقال یافت. 

سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان خاطرنشان کرد: پنج مصدوم دیگر این حادثه نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

