رئیس پارک علم و فناوری استان:
نیازمند یک مکان متمرکز مانند خانه مدیا دیجیتال در گلستان هستیم
رئیس پارک علم و فناوری استان گلستان گفت: برای پایداری و رشد تیمهای فعال در حوزههای دیجیتال، نیازمند یک مکان متمرکز مانند خانه مدیا دیجیتال درگلستان هستیم.
به گزارش ایلنای گلستان، حسین مومنی در دیدار با عوامل هفتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج استان، بر لزوم ایجاد زیرساخت فیزیکی تخصصی برای توسعه صنایع خلاق دیجیتال در استان تأکید کرد و گفت: برای پایداری و رشد تیمهای فعال در حوزههای دیجیتال، نیازمند یک مکان متمرکز مانند خانه مدیا دیجیتال هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در استانهای همجوار مانند سمنان پارک مدیا راهاندازی شده و میزبان رویدادهای بزرگ ملی است، گلستان نیز باید در این زمینه پیشرو باشد. برای تأمین ساختمان مورد نیاز، از ظرفیتهای قانونی مانند «مولدسازی سازمان اداری» استفاده شود تا محلی برای همافزایی تیمهای دیجیتال، انیمیشن، بازی رایانهای و سایر صنایع خلاق فرهنگی فراهم شود.
رئیس پارک علم و فناوری گلستان همچنین به امکانات بالقوه موجود اشاره کرد و افزود: با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پارک فاوا، میتوان اعتبارات لازم برای حوزه دیجیتال این مرکز را جذب کند.
مومنی با اشاره به برگزاری هفتمین دوره رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج تأکید کرد: خروجی رویدادهای سه روزهای که تیمهای مستعدی مانند ۱۰ تیم برتر تولید میکنند، نباید پس از اتمام رویداد رها شوند.
وی پیشنهاد داد: که در حین برگزاری رویداد تولید محتوا، یک پروپوزال رسمی برای تأسیس این خانه مدیا آماده و تأییدیه استانی اخذ شود تا بتوان بودجههای کلان فناوری ریاست جمهوری را برای تجهیز آن جذب کرد.