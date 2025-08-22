در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
پیوند دانشگاه علمی کاربردی با صنعت و بازار کار باید تقویت شود
سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان گفت: استان گلستان امروزه بیش از هر زمان دیگری به نیروی کار ماهر و توانمند نیاز دارد. باید نیروهایی تربیت کنیم که بتوانند در مسیر پیشرفت کشور و استان موثر باشند. پیوند دانشگاه علمی کاربردی با صنعت و بازار کار باید تقویت شود.
حمیدرضا عسگری با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: تقویت رابطه صنعت و دانشگاه از عوامل مهم در پیشرفت کشور است. پیشرفت و توسعه استان با پیوند صنعت و دانشگاه محقق میشود و توجه به این مهم امری ضروری است.
وی ادامه داد: اگر میخواهیم اشتغال خوبی برای جوانان گلستانی ایجاد شود باید مراکز علمی، صنعتگران و بنگاههای اقتصادی استان با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند.
وی بیان کرد: در طی دو ماه اخیر از تعدادی از کارخانجات صنعتی بزرگ استان بازدیدهایی انجام شد و مقرر شد بر اساس نیازهای آنها رشتههای جدیدی در دانشگاه علمی کاربردی استان ایجاد شوند و یا از طریق برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت به برخی از نیازهای آموزشی صنعت استان پاسخ داده شود.
وی بیان کرد: در حال تلاش هستیم برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت در سراسر استان گسترش یابد. به افرادی که در این دورهها شرکت میکنند گواهی معتبر از دانشگاه جامع علمی کاربردی و زیر نظر وزارت علوم اعطا میشود.
وی تصریح کرد: شرایط بسیار مطلوبی در مراکز آموزش علمی کاربردی استان وجود دارد و ایجاد اشتغال پایدار، محور اصلی این آموزشها است. در این دانشگاه مباحثی مانند توانمندسازی نیروی انسانی بسیار حائز اهمیت است.
وی گفت: برای دورههای آموزشی کوتاه مدت آمادگی کامل داریم تا با دستگاههای اجرایی، تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و اصناف استان همکاری کنیم. در حال حاضر بیش از ۳ هزار دانشجو در ۷ مرکز آموزش علمی کاربردی در استان در ۶۱ رشته تحصیلی مقطع دار (کاردانی و کارشناسی) تحصیل میکنند.