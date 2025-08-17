رئیس کمیته کریکت استان خبرداد؛
گلستان میزبان مسابقات قهرمانی کریکت بانوان کشور
رئیس کمیته کریکت استان گلستان گفت: استان گلستان، با ظرفیتهای چشمگیر خود در ورزش کریکت، در نیمه دوم شهریورماه ۱۴۰۴، میزبان مسابقات قهرمانی کریکت بانوان کشور خواهد بود. این رویداد مهم که به میزبانی شهرستان گرگان برگزار میشود نقطهی عطفی در مسیر توسعه این رشته ورزشی در استان و کشور محسوب میشود.
به گزارش ایلنای گلستان، رسول گرگیج اظهارکرد: استان گلستان، با ظرفیتهای چشمگیر خود در ورزش کریکت، در نیمه دوم شهریورماه ۱۴۰۴، میزبان مسابقات قهرمانی کریکت بانوان کشور خواهد بود. با توجه به پتانسیل بالای گلستان در آیندهای نزدیک به یکی از مهمترین قطبهای کریکت در کشور تبدیل میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر، تیمهای منتخب پسران و دختران گلستان با تمرینات مستمر، مراحل آمادهسازی نهایی را برای حضوری مقتدرانه در مسابقات قهرمانی کشور پشت سر میگذارند. انگیزه تیم بانوان بسیار خوب است و امیدواریم که تیم بانوان استان بتواند از عنوان قهرمانی خود در این دوره از مسابقات دفاع کند.
وی بیان کرد: وجود زمین اختصاصی، زیرساختی حیاتی برای توسعه و تمرینات منظم فراهم میکند. قهرمانی و نایب قهرمانی تیم بانوان گلستان در ادوار گذشته و نایب قهرمانی آقایان، گواهی بر توانمندیهای این استان است. پشتیبانی مسئولین کشوری و استانی، پشتوانهی محکمی برای پیشرفت کریکت در گلستان به شمار میرود.
رئیس کمیته کریکت استان گلستان همچنین از تشکیل «شورای راهبردی کمیته کریکت استان» و «کارگروههای پنجگانه» (اجرایی، مالی و پشتیبانی، امور زیربنایی و توسعه، فضای مجازی و رسانه) خبر داد. این اقدامات نشاندهندهی یک رویکرد سازمانیافته برای توسعه همهجانبه ورزش کریکت در استان است.
وی تصریح کرد: از انجمن کریکت کشور، مدیرکل ورزش و جوانان استان، مناف هاشمی معاونت وزیر ورزش و…، برای نگاه ویژه و مساعدت مالی به استان گلستان، تقدیر و تشکر میکنیم.