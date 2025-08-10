مجید طاهری با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۱۵۰ متکدی از سطح شهر گرگان جمع آوری شدند که شامل تعداد یک نفر به بهزیستی، ۳ نفر به کمیته امداد، ۱۲۳ نفر با اخذ تعهد آزاد، ۳ نفر به شهرستان محل سکونت اعزام و ۶ نفر درراه‌مانده پذیرش و… بودند.

وی گفت: همه دستگاه مرتبط در عمل باید در جمع آوری متکدیان به ما کمک کنند و بار اصلی این موضوع بر دوش شهرداری‌ها نباشد. در موضوعات اجتماعی به خصوص حل مشکل متکدیان نیازمند همراهی شهروندان هستیم.

وی گفت: درحال تلاش هستیم محور ضلع شرقی پادگان ارتش بلوار جانبازان به خیابان شهید بهشتی اتصال پیدا کند. با این اقدام باعث کاهش ترافیک خیابان شهید مطهری، میدان تالار و خیابان جانبازان می‌شود. مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر با تمام توان در تلاشند تا پروژه‌هایی این‌چنینی را با سرعت و کیفیت بالا اجرا کنند.

وی بیان کرد: شهرداری گرگان برای سازندگانی که از انرژی‌های پاک استفاده کنند سیاست تشویقی در نظر خواهد گرفت. این مشوق‌ها شامل کاهش عوارض ساخت‌وساز و نوسازی برای ساختمان‌هایی خواهد بود و شرایط ساخت‌وساز در شهر گرگان به سمت پایداری انرژی حرکت کند.

