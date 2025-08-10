خبرگزاری کار ایران
در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

سورتمه شهربازی گرگان تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد

شهردار گرگان گفت: سورتمه شهربازی گرگان تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد وپیمانکار خارجی این پروژه به طور رسمی در محل مستقر شده  است.

مجید طاهری با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۱۵۰ متکدی از سطح شهر گرگان جمع آوری شدند که شامل تعداد یک نفر به بهزیستی، ۳ نفر به کمیته امداد، ۱۲۳ نفر با اخذ تعهد آزاد، ۳ نفر به شهرستان محل سکونت اعزام و ۶ نفر درراه‌مانده پذیرش و… بودند. 

وی گفت: همه دستگاه مرتبط در عمل باید در جمع آوری متکدیان به ما کمک کنند و بار اصلی این موضوع بر دوش شهرداری‌ها نباشد. در موضوعات اجتماعی به خصوص حل مشکل متکدیان نیازمند همراهی شهروندان هستیم. 

وی گفت: درحال تلاش هستیم محور ضلع شرقی پادگان ارتش بلوار جانبازان به خیابان شهید بهشتی اتصال پیدا کند. با این اقدام باعث کاهش ترافیک خیابان شهید مطهری، میدان تالار و خیابان جانبازان می‌شود. مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر با تمام توان در تلاشند تا پروژه‌هایی این‌چنینی را با سرعت و کیفیت بالا اجرا کنند. 

وی بیان کرد: شهرداری گرگان برای سازندگانی که از انرژی‌های پاک استفاده کنند سیاست تشویقی در نظر خواهد گرفت. این مشوق‌ها شامل کاهش عوارض ساخت‌وساز و نوسازی برای ساختمان‌هایی خواهد بود و شرایط ساخت‌وساز در شهر گرگان به سمت پایداری انرژی حرکت کند.

