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مشارکت گسترده کارکنان بانک رفاه کارگران در امر انسان‌دوستانه اهدای خون

مشارکت گسترده کارکنان بانک رفاه کارگران در امر انسان‌دوستانه اهدای خون
کد خبر : 1826527
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کارکنان بانک رفاه کارگران با هدف حمایت از ذخایر خونی کشور و یاری‌رساندن به بیماران نیازمند با استقبالی گسترده در امر نوع‌دوستانه اهدای خون مشارکت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این اقدام انسان‌دوستانه در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و با توجه به نیاز مبرم کشور به فرآورده‌های خونی عملیاتی شد که طی آن کارکنان بانک رفاه روز شنبه 24 مرداد ماه با استقرار تیم خون‌گیری سازمان انتقال خون در ساختمان‌های حضرت ولیعصر (عج) و بلوار کشاورز این بانک در محیطی کاملا بهداشتی و با رعایت دستورالعمل‌های مرتبط، خون اهداء کردند.  

شایان ذکر است، برنامه اهدای خون در سال‌های اخیر در بانک رفاه کارگران به صورت مستمر اجرایی شده و کارکنان این بانک با مشارکت گسترده در این برنامه در مسیر نهادینه شدن فرهنگ نوع‌دوستی و همیاری اجتماعی گام برمی‌دارند.

بانک رفاه کارکنان یکی از بانک‌های پیشرو کشور در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی محسوب می‌شود و مشارکت در ترویج فرهنگ اهدای خون از جمله مصادیق اقدامات مهرورزانه کارکنان این بانک در این حوزه محسوب می‌شود. 

مشارکت گسترده کارکنان بانک رفاه کارگران در امر انسان‌دوستانه اهدای خون

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