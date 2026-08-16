به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این اقدام انسان‌دوستانه در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و با توجه به نیاز مبرم کشور به فرآورده‌های خونی عملیاتی شد که طی آن کارکنان بانک رفاه روز شنبه 24 مرداد ماه با استقرار تیم خون‌گیری سازمان انتقال خون در ساختمان‌های حضرت ولیعصر (عج) و بلوار کشاورز این بانک در محیطی کاملا بهداشتی و با رعایت دستورالعمل‌های مرتبط، خون اهداء کردند.