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موسسه اعتباری ملل، همراه شما در خرید خودروهای وارداتی

موسسه اعتباری ملل، همراه شما در خرید خودروهای وارداتی
کد خبر : 1817067
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امکان افتتاح حساب وکالتی خرید خودروهای وارداتی در مؤسسه اعتباری ملل فراهم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل: همزمان با آغاز فرآیند جدید عرضه خودروهای وارداتی، امکان ایجاد حساب وکالتی برای متقاضیان این طرح در شعب و متابانک مؤسسه اعتباری ملل فراهم شد.

بر اساس این گزارش، متقاضیان می‌توانند از روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز یکشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به شعب و سامانه متابانک  مؤسسه اعتباری ملل به نشانی metabank724.com، یکی از حساب‌های خود را وکالتی نموده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) را در آن مسدود نمایند.

همچنین، متقاضیان پس از وکالتی کردن حساب و گذشت ۲۴ ساعت از ثبت درخواست در بانک، می‌توانند تا روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir، نسبت به انتخاب و ثبت درخواست خود اقدام کنند.

مؤسسه اعتباری ملل با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، امکان ایجاد حساب وکالتی را برای متقاضیان خرید خودروهای وارداتی به‌منظور بهره‌مندی از این طرح فراهم کرده است.

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