موسسه اعتباری ملل، همراه شما در خرید خودروهای وارداتی
امکان افتتاح حساب وکالتی خرید خودروهای وارداتی در مؤسسه اعتباری ملل فراهم شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل: همزمان با آغاز فرآیند جدید عرضه خودروهای وارداتی، امکان ایجاد حساب وکالتی برای متقاضیان این طرح در شعب و متابانک مؤسسه اعتباری ملل فراهم شد.
بر اساس این گزارش، متقاضیان میتوانند از روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز یکشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به شعب و سامانه متابانک مؤسسه اعتباری ملل به نشانی metabank724.com، یکی از حسابهای خود را وکالتی نموده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) را در آن مسدود نمایند.
همچنین، متقاضیان پس از وکالتی کردن حساب و گذشت ۲۴ ساعت از ثبت درخواست در بانک، میتوانند تا روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir، نسبت به انتخاب و ثبت درخواست خود اقدام کنند.
مؤسسه اعتباری ملل با فراهمسازی زیرساختهای لازم، امکان ایجاد حساب وکالتی را برای متقاضیان خرید خودروهای وارداتی بهمنظور بهرهمندی از این طرح فراهم کرده است.