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«بلو بیزنس» و «بلو فایننس» محصولات جدید برای کسب‌وکارها

«بلو بیزنس» و «بلو فایننس» محصولات جدید برای کسب‌وکارها
کد خبر : 1812491
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بلوبانک سامان در سی‌وسومین نمایشگاه ایران بیوتی از دو محصول جدید خود برای صاحبان کسب‌وکار و زنجیره تأمین رونمایی می‌کند.

بلو در سی‌وسومین نمایشگاه ایران بیوتی، تازه‌ترین راهکارهای مالی خود برای کسب‌وکارها را معرفی می‌کند و با رونمایی از دو محصول جدید «بلو بیزنس» و «بلو فایننس»، میزبان فعالان صنعت آرایشی، بهداشتی و سلامت است.

حضور در این نمایشگاه بخشی از رویکرد بلوبانک سامان برای توسعه خدمات مالی متناسب با نیاز کسب‌وکارهای حوزه زیبایی و سلامت است؛ این رویکرد بر ارائه راهکارهای مالی مبتنی‌بر با نیازمندی‌های شرکت‌ها و کارآفرینان تمرکز دارد. از همین رو، بلو نمایشگاه ایران بیوتی را فرصتی مناسب برای معرفی محصولات و خدمات جدید خود به فعالان این صنعت و تعامل نزدیک‌تر و آشنایی با نیازهایشان می‌داند.

بازدیدکنندگان نمایشگاه ایران بیوتی می‌توانند با محصولات «بلو بیزنس» و «بلو فایننس» آشنا شوند؛ بلو بیزنس محصولی است که امکان تفکیک حساب شخصی و کسب‌وکار را فراهم می‌کند و خدماتی مانند لینک پرداخت، کارت اختصاصی کسب‌وکار، دستگاه کارت‌خوان و... را در یک بستر یکپارچه در اختیار صاحبان کسب‌وکار قرار می‌دهد. همچنین «بلو فایننس» راهکاری برای تأمین مالی زنجیره تأمین و مدیریت جریان نقدینگی کسب‌وکارهاست که برای نخستین‌بار در این نمایشگاه معرفی می‌شود.

در طول این نمایشگاه، تیم‌ همکاری‌های تجاری بلو آماده گفتگو با تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز ارائه خدمات زیبایی و سایر بازیگران این صنعت هستند تا ضمن شناسایی نیازهای مالی و بانکی این بازار، راهکارهای متناسب با کسب‌وکارهای این حوزه را معرفی کنند. یکی دیگر از اهداف این تیم، توسعه شبکه شرکای تجاری، با شرکت‌ها و برندهای فعال در صنعت زیبایی است؛ این همکاری‌ها‌‌ می‌تواند به افزایش قدرت خرید مشتریان، رشد فروش کسب‌وکارها و توسعه دسترسی به خدمات مالی نوآورانه منجر شود.

بلو بیزنس و بلو فایننس از ۲۲ تا ۲۵ تیرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران سالن B38، غرفه ۲۹ میزبان صاحبان کسب‌وکار، فعالان صنعت زیبایی و سلامت و تمامی علاقه‌مندان این حوزه خواهد بود تا از نزدیک با خدمات جدید این مجموعه آشنا شوند.

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