پیام تسلیت مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی
مدیرعامل بانک تجارت در پیامی ایام شهادت سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت شریف و با صلابت ایران تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، متن پیام دکتر اخلاقی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
انَّ الْحُسَیْن مِصْباحُ الْهُدی وَ سَفینَهُ النَّجاه
در حیات پرفراز و نشیب بشریت، نهضت عظیم عاشورا بسان مکتبی بزرگ و انسانساز برای حق طلبان و آزادگان و شمع فروزانی برای رهروان راه حق و حقیقت بوده است. در این مکتب الهی، عشق و پیروی از ولایت، درس مقاومت و ایثار و جانبازی در راه ارزشهای والای دینی، نسل به نسل و سینه به سینه به آحاد بشریت بهویژه شیعیان جهان آموخته شده است. کما اینکه حماسه حضور و مقاومت ملت رشید ایران اسلامی در ایام جنگ رمضان با تاسی از حماسه عاشورا حسینی به جلوههای بی بدیل از شور و شعور تبدیل و در معرض دید جهانیان قرار گرفته است.
اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ بانک تجارت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حضرت اباعبداله الحسین (ع) و اصحاب باوفای ایشان را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت مردان معزز و پرتلاش و یکایک هموطنان عزیز و همکاران گرامی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای ایشان توفیقات روزافزون را مسئلت دارم.
هادی اخلاقی قیضآثار
مدیرعامل بانک تجارت