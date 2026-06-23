پیام تسلیت مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی

بسمه تعالی

انَّ الْحُسَیْن مِصْباحُ الْهُدی وَ سَفینَهُ النَّجاه

در حیات پرفراز و نشیب بشریت، نهضت عظیم عاشورا بسان مکتبی بزرگ و انسان‌ساز برای حق طلبان و آزادگان و شمع فروزانی برای رهروان راه حق و حقیقت بوده است. در این مکتب الهی، عشق و پیروی از ولایت، درس مقاومت و ایثار و جانبازی در راه ارزش‌های والای دینی، نسل به نسل و سینه به سینه به آحاد بشریت به‌ویژه شیعیان جهان آموخته شده است. کما اینکه حماسه حضور و مقاومت ملت رشید ایران اسلامی در ایام جنگ رمضان با تاسی از حماسه عاشورا حسینی به جلوه‌های بی بدیل از شور و شعور تبدیل و در معرض دید جهانیان قرار گرفته است.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ بانک تجارت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حضرت اباعبداله الحسین (ع) و اصحاب باوفای ایشان را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت مردان معزز و پرتلاش و یکایک هموطنان عزیز و همکاران گرامی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای ایشان توفیقات روز‌افزون را مسئلت دارم.

هادی اخلاقی قیض‌آثار

مدیرعامل بانک تجارت