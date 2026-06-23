پرداخت حدود 11,000 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در خرداد ماه سال جاری توسط بانک رفاه کارگران
جزئیات پرداخت تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه از سوی بانک رفاه کارگران در خرداد ماه سال 1405، اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای ایفای نقش مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه کارگران در این ماه 3.236 فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ حدود 11,000 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بالغ بر 8,600 فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ حدود 29,000 میلیارد ریال پرداخت کرده است.