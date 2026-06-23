پرداخت حدود 11,000 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در خرداد ماه سال جاری توسط بانک رفاه کارگران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای ایفای نقش مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه کارگران در این ماه 3.236 فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ حدود 11,000 میلیارد ریال پرداخت کرده است.