برات الکترونیک بانک تجارت؛ همچنان بر مدار خدمت
سامانه زنجیره تامین مالی بانک تجارت (اکوتام) با تداوم ارائه خدمات برات الکترونیک، همچنان بهعنوان یکی از ارکان اصلی تامین مالی زنجیرهای کشور در خدمت فعالان اقتصادی کشور قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، پایداری در ارائه خدمات مالی، اصالت دیرینه این بانک است که حتی در سختترین دوران از جمله جنگهای رمضان و 12 روزه، بدون وقفه جریان داشته است.
امروز نیز در پی بروز برخی چالشهای ناخواسته زیرساختی در شبکه بانکی کشور، متخصصین فنی این بانک با اولویتبندی نیازهای اصلی فعالان اقتصادی، تضمین پایداری سرویسها را در دستور کار خود قرار دادهاند که در همین راستا، سامانه زنجیره تامین مالی (اکوتام) بهعنوان یکی از حیاتیترین بسترهای اعتباری، همچنان در بالاترین سطح خدمترسانی و بدون هیچگونه مشکلی در مدار عملیاتی قرار دارد.
بررسی کارنامه بانک تجارت بهعنوان رهبر بازار تأمین مالی زنجیرهای (SCF) نشان میدهد که این بانک از ابتدای راهاندازی این ابزار مدرن تاکنون، بالغ بر 192 همت برات الکترونیک صادر کرده است که 49 همت آن، حاصل عملکرد سهماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ بوده که نشان از اعتماد گسترده فعالان اقتصادی به ظرفیتهای این بانک دارد.
بانک تجارت با توسعه ابزارهای نوین تامین مالی و تضمین تداوم ارائه خدمات اعتباری، نقش موثری در تسهیل گردش سرمایه در زنجیرههای ارزش، کاهش نیاز بنگاهها به نقدینگی و رونق تولید ایفا کرده و همچنان در مسیر تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور گام برمیدارد.
سامانه زنجیره تامین مالی بانک تجارت (اکوتام) با تداوم ارائه خدمات برات الکترونیک، همچنان بهعنوان یکی از ارکان اصلی تامین مالی زنجیرهای کشور در خدمت فعالان اقتصادی کشور قرار دارد.
به گزارش مدیریت امور روابط عمومی، پایداری در ارائه خدمات مالی، اصالت دیرینه این بانک است که حتی در سختترین دوران از جمله جنگهای رمضان و 12 روزه، بدون وقفه جریان داشته است.
امروز نیز در پی بروز برخی چالشهای ناخواسته زیرساختی در شبکه بانکی کشور، متخصصین فنی این بانک با اولویتبندی نیازهای اصلی فعالان اقتصادی، تضمین پایداری سرویسها را در دستور کار خود قرار دادهاند که در همین راستا، سامانه زنجیره تامین مالی (اکوتام) بهعنوان یکی از حیاتیترین بسترهای اعتباری، همچنان در بالاترین سطح خدمترسانی و بدون هیچگونه مشکلی در مدار عملیاتی قرار دارد.
بررسی کارنامه بانک تجارت بهعنوان رهبر بازار تأمین مالی زنجیرهای (SCF) نشان میدهد که این بانک از ابتدای راهاندازی این ابزار مدرن تاکنون، بالغ بر 192 همت برات الکترونیک صادر کرده است که 49 همت آن، حاصل عملکرد سهماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ بوده که نشان از اعتماد گسترده فعالان اقتصادی به ظرفیتهای این بانک دارد.
بانک تجارت با توسعه ابزارهای نوین تامین مالی و تضمین تداوم ارائه خدمات اعتباری، نقش موثری در تسهیل گردش سرمایه در زنجیرههای ارزش، کاهش نیاز بنگاهها به نقدینگی و رونق تولید ایفا کرده و همچنان در مسیر تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور گام برمیدارد.