همه شعب بیمه دی در ایام نوروز فعال هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی ،ضمن آرزوی سلامتی و سالی سرشار از آرامش و بهروزی برای هم‌وطنان عزیز به اطلاع می‌رساند، در راستای افزایش رضایتمندی و به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات به بیمه گزاران گرامی در سراسر کشور، تمامی شعب شرکت بیمه دی در ایام تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ فعال هستند.

این شرکت، در چارچوب سیاست اصولی خود مبنی بر پاسخگویی متعهدانه و ارتباط با مشتریان در ایام نوروز ، در سراسر کشور با بیمه گزاران همراه بوده تا با خدمت رسانی مطلوب در کنار هموطنان گرامی باشد.

.بر همین اساس، برنامه فعالیت شعب سراسر کشور شرکت بیمه دی در روزهای اول تا چهارم فروردین، ششم و ۱۲ فروردین از ساعت ۹ تا ۱۲ و در روزهای پنجم ، هشتم ، نهم ، دهم و یازدهم فروردین از ساعت ۹ تا ۱۳ خواهد بود .

همچنین هم‌میهنان عزیز می‌توانند به صورت غیرحضوری از طریق شماره سراسری ۱۶۷۱ و یا از طریق سوپر اپلیکیشن دی دار (daydar.ir) و یا کد دستوری *۱۶۷۱# با ورود به این نرم افزار جامع، از بیش از ۷۰ خدمت بیمه ای به‌صورت مستمر و ۲۴ ساعته بهره‌مند شوند

