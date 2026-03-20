پیام نوروزی هادی عبداللهی ،مدیرعامل شرکت بیمه دی

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛

یا مقلب القلوب و الابصار 

یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول والاحوال 

حول حالنا  الی احسن الحال 

 

همزمانی  نوروز باستانی‌ و عیدسعید  فطر ، در  سال ۱۴۰۵ ، نشانه ای است که صبر و مقاومت، همواره پیروز است همانطور که طبیعت و درختان  پس از تحمل سرما و سختی. ریشه در خاک ، مقاومت کنان  زمستان را پشت سر می گذارند و به سرسبزی، شکوفایی  و بهار می رسند ، انسان ها نیز با صبر و مقاومت در ماه بندگی خدا ، رمضان ، به بهار بخشش، خودسازی و بندگی در فطر می رسند .

 سال ۱۴۰۴ سالی پر فراز ونشیب برای کشور عزیزمان بود ، تحمیل دو جنگ و فتنه و اغتشاش     به دست شقی ترین افراد و شهادت  جان  ملت ما،  امام امت حضرت آیت الله العظمی  خامنه ای  ، دبیر عالیقدر شورای عالی امنیت ملی،دکتر علی لاریجانی عزیز ، فرماندهان عالی رتبه و سرداران رشید ، وزرای دلسوز و  مخلص اطلاعات و دفاع ، دانشمندان گرانقدر، سربازان و حافظان جان برکف امنیت  ، کودکان و زنان ، جوانان و کهنسالان  و ...  ، اگر چه در این جنگ تحمیلی و اقدامات تروریستی ، بهترین های این سرزمین در طول تاریخ ، خون مقدسشان توسط دژخیمان زمان بر زمین جاری شد ،  و بنا به وعده الهی  نهال مقاومت و نصرت، جان تازه  گرفته  و مکتب امام شهید  برای  همه آزادیخواهان ، مسلمانان و  وطن دوستان،چون نوری  جاری و ساری شده است  .

بنده  به نمایندگی از  همکارانم در شرکت بیمه دی،  شرکتی که توانسته با همه سختی ها و مشکلات در سال گذشته با وجود جنگ ها و آسیب ها ، ضمن خادمی مردم شریف با همتی سترگ ، روحیه ای جهادی و با بهره گیری از ابزارهای نوین ، تحول دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندها و نیروهای متخصص و متعهد ، رتبه نخست در بین مؤسسات بیمه ای  ، فروش دو برابری (رشد ۱۰۲درصدی) با توسعه خدمات و افزایش اعتماد مردم عزیز، رشد  ۳۷ درصدی در صدور بیمه نامه (متوسط صنعت بیمه منفی ۲ درصد) ، رشد ۹۷درصدی بیمه شدگان و بیمه گزاران و رسیدن به نزدیک به ۶و نیم میلیون بیمه شده ،رتبه نخست در بیمه تکمیلی با سهم ۲۳ درصدی از بازار و ...    را به دست آورد و رکوردهای  بسیاری را در صنعت بیمه و شرکت جابجا کند ، این همزمانی دو عید را به ملت شریف ، خانواده های معظم شهدا و جانبازان سرافراز که افتخارمان خادمی آنها است، خجسته می دارم‌ و برای همه ملت مقاوم ایران ،  بیمه گزاران و بیمه شدگان، شبکه فروش پرتلاش و همکاران عزیز  آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

ما همچون همه مردم مقتدر و عزتمند کشور ، امید داریم در بهار امسال و سال جدید،  بهار مقاومت و صبر مردم با ریشه و ثابت قدم کشورمان شکوفاتر شود و پیروزی و نصرت الهی و شکست ظالمان جهان و خروجشان از منطقه نتیجه و ثمر آن باشد .

امید اینکه قلبمان منقلب ، شب و روزمان بر مدار آرامش و صلح، و  حالمان در مسیر بندگی و خدمت، مسرور شود  و با آمدن منجی عالم بشریت حالمان به سوی بهترین احوال منقلب گردد.

هادی عبداللهی 

مدیرعامل شرکت بیمه دی

 

اخبار مرتبط
