پیام نوروزی هادی عبداللهی ،مدیرعامل شرکت بیمه دی

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول والاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

همزمانی نوروز باستانی‌ و عیدسعید فطر ، در سال ۱۴۰۵ ، نشانه ای است که صبر و مقاومت، همواره پیروز است همانطور که طبیعت و درختان پس از تحمل سرما و سختی. ریشه در خاک ، مقاومت کنان زمستان را پشت سر می گذارند و به سرسبزی، شکوفایی و بهار می رسند ، انسان ها نیز با صبر و مقاومت در ماه بندگی خدا ، رمضان ، به بهار بخشش، خودسازی و بندگی در فطر می رسند .

سال ۱۴۰۴ سالی پر فراز ونشیب برای کشور عزیزمان بود ، تحمیل دو جنگ و فتنه و اغتشاش به دست شقی ترین افراد و شهادت جان ملت ما، امام امت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ، دبیر عالیقدر شورای عالی امنیت ملی،دکتر علی لاریجانی عزیز ، فرماندهان عالی رتبه و سرداران رشید ، وزرای دلسوز و مخلص اطلاعات و دفاع ، دانشمندان گرانقدر، سربازان و حافظان جان برکف امنیت ، کودکان و زنان ، جوانان و کهنسالان و ... ، اگر چه در این جنگ تحمیلی و اقدامات تروریستی ، بهترین های این سرزمین در طول تاریخ ، خون مقدسشان توسط دژخیمان زمان بر زمین جاری شد ، و بنا به وعده الهی نهال مقاومت و نصرت، جان تازه گرفته و مکتب امام شهید برای همه آزادیخواهان ، مسلمانان و وطن دوستان،چون نوری جاری و ساری شده است .

بنده به نمایندگی از همکارانم در شرکت بیمه دی، شرکتی که توانسته با همه سختی ها و مشکلات در سال گذشته با وجود جنگ ها و آسیب ها ، ضمن خادمی مردم شریف با همتی سترگ ، روحیه ای جهادی و با بهره گیری از ابزارهای نوین ، تحول دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندها و نیروهای متخصص و متعهد ، رتبه نخست در بین مؤسسات بیمه ای ، فروش دو برابری (رشد ۱۰۲درصدی) با توسعه خدمات و افزایش اعتماد مردم عزیز، رشد ۳۷ درصدی در صدور بیمه نامه (متوسط صنعت بیمه منفی ۲ درصد) ، رشد ۹۷درصدی بیمه شدگان و بیمه گزاران و رسیدن به نزدیک به ۶و نیم میلیون بیمه شده ،رتبه نخست در بیمه تکمیلی با سهم ۲۳ درصدی از بازار و ... را به دست آورد و رکوردهای بسیاری را در صنعت بیمه و شرکت جابجا کند ، این همزمانی دو عید را به ملت شریف ، خانواده های معظم شهدا و جانبازان سرافراز که افتخارمان خادمی آنها است، خجسته می دارم‌ و برای همه ملت مقاوم ایران ، بیمه گزاران و بیمه شدگان، شبکه فروش پرتلاش و همکاران عزیز آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

ما همچون همه مردم مقتدر و عزتمند کشور ، امید داریم در بهار امسال و سال جدید، بهار مقاومت و صبر مردم با ریشه و ثابت قدم کشورمان شکوفاتر شود و پیروزی و نصرت الهی و شکست ظالمان جهان و خروجشان از منطقه نتیجه و ثمر آن باشد .

امید اینکه قلبمان منقلب ، شب و روزمان بر مدار آرامش و صلح، و حالمان در مسیر بندگی و خدمت، مسرور شود و با آمدن منجی عالم بشریت حالمان به سوی بهترین احوال منقلب گردد.

هادی عبداللهی

مدیرعامل شرکت بیمه دی

