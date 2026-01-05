در بازدید مدیرعامل بانک تجارت از ایران کیش صورت گرفت؛
رونمایی از دو محصول دیجیتال اپلیکیشن اسمارت و تجارت کارت چندبودجه ای
نشست مشترک بانک تجارت و شرکت ایرانکیش با محوریت همافزایی، توسعه همکاریهای راهبردی و رونمایی از محصولات جدید این شرکت، با حضور مدیرعامل بانک تجارت، معاون فناوری اطلاعات بانک، مدیرعامل هلدینگ تفتا، اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل ایرانکیش برگزار شد.
به گزارش ایلنا، هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، در این نشست با تأکید بر لزوم تحول در نظام بانکی کشور اظهار کرد: تغییر مدل کسبوکار در بانک تجارت یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای بقا و حفظ رقابتپذیری در آینده نظام مالی کشور است. بانک تجارت با درک واقعیتهای جدید اقتصاد و فناوری، مسیر تغییر استراتژیک در مدل کسبوکار خود را آغاز کرده و این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.
وی با اشاره به اهمیت شفافیت، چابکی و تصمیمگیری مبتنی بر داده افزود: رویکرد جدید بانک تجارت بر پذیرش واقعیتها استوار است. ما ادعای موفقیت صددرصدی نداریم، چراکه پیچیدگیهای نظام بانکی بسیار بالاست، اما در همین چارچوب توانستهایم به سطح قابل قبولی از اصلاح و پیشرفت دست یابیم.
مدیرعامل بانک تجارت با تشریح تغییر رویکرد این بانک در تعامل با شرکتهای زیرمجموعه بانک تصریح کرد: هر شرکت باید در زنجیره ارزش بانک نقش واقعی و مولد ایفا کند. سودآوری حاصل شفافیت، کارآمدی و ارزشآفرینی است، نه انحصار یا صرفاً ایجاد ساختار.
اخلاقی همچنین بر استقرار نظام ارزیابی مبتنی بر شاخصهای دقیق عملکرد تأکید کرد و گفت: آینده بانکداری مبتنی بر تصمیمگیری دادهمحور و حذف فرآیندهای غیرمولد است و عملکرد افراد و واحدها باید بر اساس شاخصهای روشن، قابل سنجش و غیرشخصی ارزیابی شود.
در ادامه این نشست، دو محصول جدید ایرانکیش با عنوان اپلیکیشن «اسمارت» و «کارت چندبودجهای» که در دسته راهکارهای دیجیتال ایران کیش است، رونمایی شد.
اخلاقی در تشریح اپلیکیشن اسمارت، این محصول را ابزاری حرفهای در حوزه مدیریت و نظارت بر عملکرد بخشهای عملیاتی و پشتیبانی دانست و بر ضرورت ایجاد یکپارچگی نظارتی میان بانک و شرکتهای همکار برای ارتقای کیفیت خدمات و تداوم خدمترسانی بدون وقفه تأکید کرد.
وی همچنین درباره کارت چندبودجهای گفت: این محصول بر اساس نیازهای واقعی سمت تقاضا طراحی شده و در گام نخست، بهصورت پایلوت و با همکاری معاونت بانکداری شخصی، برای کارکنان بانک تجارت اجرایی خواهد شد. پس از طی مراحل آزمایشی، این خدمت در اختیار مشتریان بزرگ بانک نیز قرار میگیرد.
در این نشست حمزه آقابابایی، مدیرعامل ایرانکیش، با ارائه گزارشی جامع اشاره کرد که ایرانکیش در مسیر رشد و تحول، با تمرکز بر بهبود مستمر عملکرد مالی و حرکت منسجم در چارچوب برنامهریزیهای انجامشده، توانسته است پایداری درآمدی و سودآوری خود را تقویت کند. وی افزود در بخش عملیاتی، با بازطراحی فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به پذیرندگان، سرعت و چابکی در نصب و نگهداشت تجهیزات افزایش یافته و سطح پشتیبانی دورهای توسعه پیدا کرده است و همزمان، با ارتقای انطباق با الزامات رگولاتوری، شفافیت و نظم عملیاتی شرکت بهبود یافته است. آقابابایی همچنین به معرفی محصولات و خدمات نوین، پیشبرد پروژههای جاری با محوریت بانک تجارت و تقویت همافزایی با شرکتهای زیرمجموعه بانک تجارت و هلدینگ تفتا اشاره کرد و این اقدامات را بخشی از برنامههای ایرانکیش برای تقویت سهم بازار، تثبیت جایگاه رقابتی و بهرهگیری از فرصتها و ظرفیتهای توسعه همکاریهای آتی در اکوسیستم پرداخت کشور دانست.