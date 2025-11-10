به گزارش ایلنا؛ این شرکت در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور (Kish Invex 2025) که از ۱۹ تا ۲۲ آبان‌ماه در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار می‌شود، از چهار پروژه بیمه زندگی بهادار در صندوق طلای متصل به دی دار، صندوق نقره، صندوق مسکن و طرح وام بیمه با حضور مدیران عامل بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری، مناطق آزاد و … میزبان بازدیدکنندگان، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه خواهد بود.

رویداد کیش اینوکس طی سال‌های اخیر با مشارکت گسترده وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای مالی و فعالان اقتصادی داخلی و بین‌المللی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی کشور شناخته می‌شود و فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش، تجربه و معرفی ظرفیت‌های نوین اقتصادی به شمار می‌رود.

در همین راستا و هم‌زمان با حضور بیمه دی در این نمایشگاه و همچنین روز ملی کیش، رویدادهای مشترکی با سازمان منطقه آزاد و فعالان اقتصادی کیش برگزار خواهد شد .

این اقدام در راستای سیاست‌های کلان بیمه دی مبنی بر تحول دیجیتال، توسعه خدمات ترکیبی مالی و بیمه‌ای و افزایش تعامل با بازار سرمایه انجام می‌شود. بیمه دی در جایگاه بیمه‌گر جزیره کیش و کیشوندان، با حضور فعال در این رویداد، بر نقش خود در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های ملی و توسعه اقتصاد جزیره تأکید دارد.

نمایشگاه کیش اینوکس همه‌روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در محل مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش میزبان علاقه‌مندان و فعالان اقتصادی است.

