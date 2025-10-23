به گزارش ایلنا از بیمه دی؛ هادی عبداللهی مدیرعامل این شرکت در نشست شورای مدیران بیمه دی که با حضور معاونان و مدیران ستادی به‌صورت حضوری و مدیران شعب سراسر کشور به‌صورت برخط برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های همه همکاران گفت: زحمات همکاران بیمه دی منجر به کسب موفقیت‌های متعدد و ثبت رکوردهای تاریخی در صنعت بیمه شده است؛ این دستاوردها به اعتبار برند بیمه دی افزوده و در تمامی نشست‌ها و تعاملات با سایر سازمان‌ها از عملکرد کارکنان بیمه دی تقدیر می‌شود.

وی افزود: این موفقیت‌ها مرهون لطف الهی، دعای خانواده معزز شهدا و جانبازان، حمایت‌های بی‌دریغ مهندس اوحدی معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران در سراسر کشور است. اگر این همدلی و تلاش نبود، چنین دستاوردهایی رقم نمی‌خورد.

*حفظ جایگاه برتر نیازمند رصد و نظارت مستمر است*

مدیرعامل بیمه دی با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر رشد اظهار کرد: همه ما با اتحاد و وفاق در مسیر تحقق اهداف شرکت گام برمی‌داریم. باید بدانیم سخت‌تر از اول شدن، اول ماندن است؛ ازاین‌رو لازم است با رصد دقیق، سیستم پویا و نظارت مستمر، چالش‌ها را شناسایی و برطرف کنیم تا در تمام شاخص‌ها در تراز اول صنعت باقی بمانیم.

*تحقق ۷۰ درصد از پرتفوی سالانه در هفت‌ماهه نخست*

عبداللهی با اشاره به عملکرد فروش شرکت در سال جاری گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۱ همت فروش داشته‌ایم و بیش از ۷۰ درصد از پرتفوی پیش‌بینی‌شده سال را در هفت‌ماهه نخست محقق کرده‌ایم که این دستاوردی ارزشمند است. با این حال باید در پذیرش ریسک‌ها دقت لازم را داشته باشیم و اصول اکچوئری را در تصمیمات لحاظ کنیم.

وی سه محور اصلی صنعت بیمه در دنیا را تحول دیجیتال، مشتری‌مداری و داده‌محوری عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در بیمه دی برنامه‌ریزی‌های مؤثری در این سه حوزه انجام شده است؛ از جمله توسعه پلتفرم‌های ارزیابی خسارت و حرکت در مسیر تحول دیجیتال، افزایش توانگری مالی و بهبود ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها.

*حرکت به‌سوی فروش خرد و پیشتازی در فروش دیجیتال*

مدیرعامل بیمه دی با بیان اینکه این شرکت اکنون بیش از ۴.۵ میلیون مشتری دارد، تصریح کرد: این جامعه بزرگ، ثروت ارزشمندی برای بیمه دی است و باید به‌سوی گسترش فروش بیمه‌های خرد حرکت کنیم. تحقق این هدف از مسیر شبکه فروش، کارگزاری‌ها و پروژه‌های کلان امکان‌پذیر است.

وی در ادامه گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری نیز اقدامات خوبی صورت گرفته که به بهبود صورت‌های مالی شرکت منجر خواهد شد. وقتی همه اجزای سازمان در حال حرکت باشند، بخش‌های کندتر خود را نشان می‌دهند و باید با تلاش بیشتر، به‌ویژه در شعب، برای تحقق بودجه اقدام کنیم.

عبداللهی در پایان بر ضرورت جدیت در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد و افزود: تحقق اهداف شرکت در گرو همکاری، هم‌افزایی، توسعه فروش خرد به‌ویژه در بیمه‌های زندگی و پیشتازی در فروش دیجیتال است. از همه همکاران انتظار دارم در این اکوسیستم اقتصادی با سلامت کاری، پاسخگویی و تعهد به خدمت، به‌ویژه در قبال خانواده معظم شهدا و ایثارگران، در مسیر تعالی برند بیمه دی گام بردارند.

