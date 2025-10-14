هادی عبداللهی، مدیرعامل بیمه دی، در سومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی شهر پایدار، بر اهمیت نقش صنعت بیمه در ایجاد شهرهای پایدار و هوشمند تأکید کرد و گفت: امروزه پایداری شهرها تنها به معنای ساخت و ساز سبز یا استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نیست، بلکه به معنای ایجاد اکوسیستم هوشمند و تاب‌آور است که در آن فناوری، سرمایه انسانی و سازوکارهای مالی در خدمت کیفیت زندگی مردم قرار می‌گیرد.

عبداللهی افزود: نقش صنعت بیمه در این حوزه حیاتی است، زیرا بیمه به عنوان رکن اعتمادساز در اقتصاد، اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سبز و نوآورانه را فراهم می‌کند. بدون پوشش ریسک، توسعه پایدار ممکن نیست.

وی با اشاره به اقدامات شرکت بیمه دی، گفت: «بیمه دی با چهار محور اصلی شامل ارتقای توانگری مالی، تحول دیجیتال، افزایش نرخ بازده سرمایه‌گذاری و تمرکز بر خدمات پس از فروش، توانسته جایگاه خود را به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در مسیر پایداری و نوآوری تثبیت کند. ما با فروشی بالغ بر 51 همت و تعداد مشتریانی بالغ بر چهار و نیم میلیون نفر، در رتبه نخست صنعت بیمه قرار داریم.

مدیرعامل بیمه دی در ادامه به محور تحول دیجیتال اشاره کرد و اظهار داشت: ما با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها، سامانه‌های ارزیابی ریسک و خسارت را بازطراحی کرده‌ایم تا خدمات بیمه‌ای دقیق‌تر، سریع‌تر و سبزتر ارائه دهیم. این فناوری‌ها نه تنها بهره‌وری را افزایش داده‌اند، بلکه اثرات مخرب زیست‌محیطی مانند استفاده از کاغذ ، حمل و نقل غیر ضروری ، مدیریت زمان و منابع را در فرایندهای سنتی نیز کاهش داده است.

عبداللهی همچنین به آمارهای صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: «در سال گذشته، بالغ بر ۸۶ میلیون فقره بیمه‌نامه صادر شد و حجم عملیات بیمه‌گری در ایران به ۴۴۰ همت رسید. و حدود ۹۲ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است که با توجه به این حجم از عملیات، اگر این روند به سمت فناوری و تحول دیجیتال سوق یابد، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و پایداری شهری کمک کند.»

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که صنعت بیمه با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی سبز و فناوری‌های هوشمند، در راستای اهداف توسعه پایدار گام بردارد. عبداللهی افزود: «ما در شرکت بیمه دی آماده‌ایم در کنار شما برای سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری همکاری کنیم و به معنای واقعی بیمه هوشمند را در خدمت زندگی پایدار شهری قرار دهیم

.گفتنی است شرکت بیمه دی در نمایشگاه سومین همایش شهر پایدار که از ۲۱ تا ۲۴ مهر ماه در جزیره کیش برپا شده حضور یافته است ، تا آخرین دستاوردهای تحول دیجیتال خود را در معرض دید عموم قرار دهد .

